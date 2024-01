V napadu z dronom več mrtvih #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izraelske sile so ponoči nadaljevale z racijami na zasedenem Zahodnem bregu. Najhuje je bilo v Dženinu, kjer so potekali spopadi s palestinskimi oboroženimi skupinami, izraelske sile pa so v napadu z dronom ubile šest ljudi, je sporočilo palestinsko zdravstveno ministrstvo v Ramali.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.16 Šest mrtvih v izraelskem napadu z dronom na Dženin

Kot navaja katarska televizija Al Jazeera, je racija v Dženinu na severu Zahodnega brega potekala od enih do petih zjutraj po lokalnem času.

V tem času so potekali siloviti spopadi med vojaki in lokalnimi Palestinci. Ob aktivaciji improvizirane eksplozivne naprave je bila ubita ena pripadnica izraelske policije, več je ranjenih.

Izraelski napad z brezpilotnim letalnikom na skupino ljudi na jugu mesta je terjal šest žrtev. Po navedbah očividcev so bili v eksploziji ubiti civilisti.

Spopadi so ponoči izbruhnili tudi med racijo v Nablusu, izraelski vojaki pa so aktivnosti izvajali še v Hebronu, Jerihu in Kalkiliji.

Izrael na zasedenih palestinskih območjih redno izvaja racije, ki pa so se bistveno okrepile od oktobra dalje.