Pričakovana rdeča luč: liga narodov šele po olimpijskih igrah?

S sedeža mednarodne zveze FIVB so sporočili, da je Liga narodov (VNL), v kateri bi lahko med odbojkarsko elito prvič spremljali slovensko izbrano vrsto, prestavljena. Tako je prestavljen tudi turnir VNL v Ljubljani, na katerem bi se med 5. in 7. junijem med seboj pomerile reprezentance Kanade, Rusije, Francije in Slovenije. Za zdaj je jasno le to, da bodo reprezentance ligo igrale po olimpijskih igrah v Tokiu. Pri mednarodni zvezi poudarjajo, da je skrb za športnike in športne delavce v ospredju, prav tako pa želijo dati možnost nacionalnim zvezam, da zaključijo svoja prvenstva.

Tekmovanja v odbojki na mivki za zdaj še potekajo, a FIVB v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) obravnava vsak turnir posebej. Dva aprilska turnirja sta tako že odpovedana.

Vsa uradna tekmovanja pod svojim okriljem je danes odpovedala tudi Evropska odbojkarska konfederacija (CEV).

