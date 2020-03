Mariborčani ogorčeni nad odločitvijo OZS: Brez boja vam ne damo naslova!

Odbojkarski klub Nova KBM Branik se je ostro odzval na odločitev Odbojkarske zveze Slovenije (OZS), da naslove še pred koncem sezone podelijo najboljšima dvema ekipama po drugem delu 1. DOL. To sta bila ACH Volley v moški konkurenci ter Calcit Volley v ženski. "Z veseljem bi čestitali svojim nasprotnikom za podeljen naslov. A žal zaradi spoštovanja naših deklet, naših odbojkaric, ki so se celotno sezono borile, tega ne moremo," so zapisali v taboru bankirk.

Pri OZS so se odločili, da ne bodo čakali na izboljšanje razmer pri pandemiji s koronavirusom in tekmovanje predčasno zaključijo. Vse bi bilo lepo in prav, če zaradi izjemnih razmer naslova ne podelijo nikomur, a predsedstvo na čelu s predsednikom OZS Metodom Ropretom se je odločilo drugače.

"Tekmovanje nam je uspelo pripeljati do faze, ko lahko precej realno določimo končni vrstni red. Za enak korak so se pred nami že odločile Nemčija, Avstrija, Švica, Finska, Estonija in Belgija. Po moji oceni smo se kot krovna organizacija odzvali dobro in če bodo razmere vplivale tudi na preostala naša tekmovanja, bomo na OZS poskrbeli, da klubom oz. ekipam v naših ligah zagotovimo transparentnost nastopanja tudi v sezoni 2020/21," je pojasnil predsednik Ropret.

Bankirke so v tej sezoni osvojile pokal, v ligi MEVZA pa so morale priznati premoč Kamničankam. Foto: CEV

Ostro pa so se na vse skupaj odzvali pri Novi KBM Branik, ki je v zadnjem krogu modre skupine izgubila najboljše izhodišče, padla na drugo mesto in po odločitvi OZS brez boja predala državno krono. Pri bankirkah so mnenja, da če že pride do odločitve o predčasnem koncu sezone, naslova ne bi smel dobiti nihče.

"OZS se je odločila po 'vzoru' drugih odbojkarskih zvez podariti naslov prvouvrščenemu na lestvici. Po vzoru katerih drugih odbojkarskih zvez? Z veseljem bi čestitali svojim nasprotnikom za podeljen naslov. A žal zaradi spoštovanja naših deklet, naših odbojkaric, ki so se celotno sezono borile, tega ne moremo. Naslov si morate priigrati, ne morete ga podeliti," so v sporočilu za javnost zapisali pri Novi KBM Branik.

"V našem klubu smo se vsa leta borili za sam vrh, tudi izgubili naslov, če je bil nekdo boljši. Ampak brez boja vam naslova ne damo!" pojasnjujejo v taboru bankirk.

Se je Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) pravilno odločila, ko je naslov državnih prvakinj podelila Calcit Volleyju? Da. Kamničanke so trenutno najboljša ekipa. 23,48% +

Ne. Naslov si je treba priboriti na igrišču. 20,45% +

Če so se že odločili za končanje sezone, prvak ne bi smel biti nihče. 56,06% +

Preberite še: