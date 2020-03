Odpovedana tudi turnirja v odbojki na mivki, pomembna za OI

Turnir na plaži Coolangatta v bližini Gold Coasta bi moral potekati med 18. in 22. marcem, turnir v mehiškem Cancunu pa je bil predviden med 24. in 29. marcem.

Organizatorji avstralskega turnirja so pred časom sprejeli stroge varnostne ukrepe, a se je Fivb vseeno odločila za prestavitev turnirja v pozni spomladanski termin.

Podobno so se oblasti v sodelovanju s krovnim odbojkarskim organom odločile tudi v Mehiki. "Fivb se zaveda, da bi lahko v naslednjih tednih in mesecih prišlo še do večjega števila prestavljenih ali odpovedanih turnirjev, zato smo ves čas v stiku z Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok) glede prilagoditve kvalifikacijskih norm za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu," so še sporočili s sedeža zveze.

Olimpijske igre se bodo predvidoma začele 24. julija, če zaradi nevarnosti širitve novega koronavirusa ne bo prišlo do sprememb. Nove podrobnosti o tem bodo znane v torek po videokonferenci Moka z mednarodnimi športnimi panožnimi zvezami.