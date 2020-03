Pristojni mirijo: do srede pri nas dodatnih 1,5 milijona zaščitnih mask

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes določila enotni protokol razdelitve zaščitne opreme po občinah. Prednost bodo po navedbah obrambnega ministra Mateja Tonina imeli najbolj izpostavljeni, torej tudi zdravstveno osebje, gasilci in taksisti. "Vse sile usmerjamo v to, da bo zaščitne opreme kmalu dovolj za vse," je prek Twitterja sporočil Tonin.

Vlada je za zajezitev širjenja koronavirusa v Sloveniji v zadnjih dneh sprejela številne ukrepe. Javno življenje v Sloveniji je danes ohromilo. Pristojni vlagajo napore tudi v zagotavljanje zadostne količine zaščitne opreme, glede tega te dni potekajo sestanki pristojnih ministrov s predstavniki socialnovarstvenih in zdravstvenih zavodov. Tudi danes pa se je sestal krizni štab za spopadanje z novim koronavirusom.

Do srede 1,5 milijona dodatnih zaščitnih mask

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in direktor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve Anton Zakrajšek sta danes zagotovila, da je v skladiščih zavoda dovolj prehranskih in drugih artiklov za večmesečno oskrbo prebivalstva. Večji izziv po poročanju STA predstavljajo zaloge zaščitnih mask in respiratorjev.

Do srede naj bi bilo v Slovenijo dodatnih 1,5 milijona zaščitnih mask. Foto: Ana Kovač

Zavodu bo ministrstvo v prihodnje omogočilo, da bo še dodatno nabavil zaščitna sredstva. Počivalšek verjame, da bodo v kratkem lahko nabavili zadostno število mask. Do srede naj bi jih bilo tako v Sloveniji dodatnih 1,5 milijona. Uradni govorec kriznega štaba Jelko Kacin je za Televizijo Slovenija danes poudaril aktivno delo vlade, posameznih ministrstev in podpornih služb, ki pripravljajo vse potrebno, da bi nadoknadili zamujeno.

"Da bi vendarle zagotovili minimalne količine zaščitnih sredstev in vse to kar potrebujemo za naslednjo fazo izziva, ki bo seveda veliko težja, kot je ta," je dejal. Minister za zdravje Tomaž Gantar je danes na videokonferenci notranjih in zdravstvenih ministrov EU pozval Evropsko komisijo k omejitvi zgornjih cen za zaščitno in zdravstveno opremo na ravni EU.

Do danes pri nas potrjenih 253 okužb z novim koronavirusom

V Sloveniji je bilo danes do 14. ure potrjenih 253 okužb z novim koronavirusom. Pri blagem poteku okužbe s covid-19 se ljudje pozdravijo v enem do dveh tednih. Ob resnem poteku lahko zdravljenje traja štiri do šest tednov, je danes povedala vodja strokovne skupine pri vladnem kriznem štabu Bojana Beović. Na intenzivnih terapijah so zaradi okužbe trenutno trije bolniki, v prihodnjih dneh pričakujejo še več takih primerov, poroča STA.