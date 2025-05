Po nedeljskem referendumu politiko zaposlujejo analize izida glasovanja, pogledi pa so uprti tudi že v prihodnje volitve. Prvak NSi Matej Tonin vztraja, da njegove stranke v vladi, ki bi jo vodil prvak SDS Janez Janša, ne bo, ta odgovarja z vabilom članom NSi v SDS. Na drugi strani političnega pola pogovore o sodelovanju nadaljujeta Levica in Vesna.

Vpliv referenduma na volitve

Po nedeljskem referendumu, na katerem so volivci večinsko zavrnili zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, stranke med drugim zaposlujejo tako interpretacije volilnega rezultata kot tudi potencialne posledice za prihodnje parlamentarne volitve.

Že v nedeljo so nasprotniki zakona, s predlagateljico referenduma na čelu, opozicijsko SDS, ocenjevali, da je rezultat referendumskega glasovanja odločen "ne" obstoječi oblasti. Predsednik NSi Matej Tonin je obenem prepričan, da je nedeljski izid znak, da je zmaga desne sredine na prihodnjih parlamentarnih volitvah mogoča.

Koliko jim manjka do desnosredinske vlade? Predsednik NSi in evropski poslanec Matej Tonin. Foto: STA

V NSi vztrajajo: ne v vlado, ki jo bo vodil Janša

Tonin, ki si sicer že nekaj časa prizadeva za povezovanje s SLS, Demokrati in stranko Fokus, a to do zdaj ni obrodilo sadov, pa je za N1 dejal, da v NSi ne razmišljajo o umiku sklepa izvršilnega odbora, s katerim se stranka odreka sodelovanju v vladi, ki bi jo vodil predsednik SDS Janez Janša. Tak sklep po Toninovem prepričanju tudi ne predstavlja ovire pri oblikovanju morebitne desnosredinske vlade. "Ravno nasprotno, predstavljajo osvežitev v desnosredinskem prostoru in širijo možnost izbire," je navedel.

Janša se je na navedeno znova z več zapisi odzval na družbenem omrežju X, kjer sta Janša in Tonin v preteklih mesecih nanizala že več besednih spopadov.

Janša vrača udarec z vabilom

"Tonin pravi, da stranke NSi v naslednji slovenski vladi ne bo. In naslednji ... in naslednji. Po anketah in razpoloženju v stranki sodeč volivci to usmeritev močno podpirajo," je na omrežju X zapisal Janša.

V enem od zapisov pa se je obrnil še k članom NSi in jih povabil k včlanitvi v SDS. "Pridružite se stotinam, ki so to že naredili zadnje leto," je navedel in ob tem objavil pristopno izjavo k SDS.

Predsednik SDS Janez Janša člane Toninove NSi vabi v svoje vrste. Foto: Bojan Puhek

Streznitev leve sredine

Na drugi strani političnega prostora pa so medtem prepričani, da je nedeljsko glasovanje prineslo preštevanje glasov na desnici. Predsednik SD Matjaž Han je sicer te dni ocenil, da je rezultat lahko streznitev leve sredine, medtem ko so v njenih koalicijskih partnericah Gibanju Svoboda in Levici menili predvsem, da bodo čez leto dni prepričali s svojim delom in rezultati.

Levica in Vesna se spogledujeta

Najmanjša koalicijska stranka Levica pa se ob pogledovanju k naslednjim volitvam ozira tudi k potencialnemu povezovanju z drugimi političnimi akterji. "S stranko Vesna se pogovarjamo, sam sem zelo naklonjen temu, da oblikujemo levo-zeleni blok pred naslednjimi volitvami. O zaključku teh pogovorov pa je še malo prezgodaj govoriti," je po seji vlade komentiral nekdanji koordinator Levice Luka Mesec. Sam se sicer zavzema za oblikovanje skupne kandidatne liste.

Nekdanji prvi mož Levice, minister za delo, Luka Mesec bi združeval z Vesno. Predlaga skupno kandidatno listo na parlamentarnih volitvah. Foto: STA

Kaj pa Vladimir?

Da pogovori še potekajo, so v začetku tedna dejali tudi v stranki Vesna. Ta je na zadnjih predsedniških in evropskih volitvah sodelovala z aktualnim evropskim poslancem Vladimirjem Prebiličem, ki še prav tako ni sporočil odločitve o tem, ali ter s kom se bo podal na državnozborske volitve.

Evropski poslanec Vladimir Prebilić (Vesna/Zeleni) se še ni odločil, ali bo stopil na notranjepolitični parket. Foto: Evropski parlament

Vse bo jasno do poletja

V Vesni napovedujejo, da bodo jasen odgovor, kako naprej, lahko podali do poletja. Sopredsednica stranke Urša Zgojznik je ob tem na novinarski konferenci v začetku tedna poudarila, da je njihova stranka nastala z močno zavezo, da Slovenija potrebuje zeleno politiko tudi v institucijah. "Gre za to, da se Vesna pomakne naprej, da ne obstanemo v določenem odstotku in se gremo hobi stranko. V luči te odgovornosti pristopamo tudi k pogovorom k enim in drugim, torej tudi k Levici, za katero se nam zdi, da nam je pri okoljskih temah, zelenem programu, ki se seveda zelo hitro dotakne tudi socialne pravičnosti in vseh socialnih tem, najbližje," je dejala.

Za zdaj pa ne delajo še nobenih zaključkov in so v pogovorih z več akterji.