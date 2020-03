Priročen trik: kako otrokom pojasniti, zakaj si je treba umivati roke #video

Amanda Lorenzo, vzgojiteljica iz Miamija, je na Instagramu pred nekaj dnevi objavila videoposnetek, na katerem svojim malim varovancem z iznajdljivim trikom pojasnjuje, zakaj si morajo umivati roke.

Video je v hipu postal spletna uspešnica, saj je trik izjemno preprost, obenem pa z njim malčkom igrivo in razumljivo pokažemo, zakaj je higiena rok pomembna.

Poglejte:

Vzgojiteljica je najprej v krožnik vode stresla malo popra, ki predstavlja viruse, nato pa malčku naročila, naj vanjo pomoči prst. Poper je ostal razporejen po gladini vode, ko pa je malček izvlekel prst, je ugotovil, da se je nanj prijelo kar nekaj "virusov".

Nato je vzgojiteljica malemu varovancu naročila, naj prst najprej pomoči v milo, nato pa spet v vodo z "virusi". V tem primeru se je poper bliskovito umaknil, prav tako pa se ni prijel malčkovega prsta.

Potem ko je posnetek postal spletna uspešnica, je 23-letna vzgojiteljica ameriškim medijem pojasnila, da je za ta trik izvedela na družbenem omrežju TikTok in se odločila, da ga pokaže malčkom v vrtcu. Bili so popolnoma očarani, je povedala, in to lekcijo si bodo zagotovo zapomnili.

