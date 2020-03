Danes so zaradi zajezitve širjenja koronavirusa vrata do preklica zaprli vsi vrtci, šole, pa tudi univerze ter dijaški in študentski domovi. Ministrica za šolstvo Simona Kustec je že napovedala, da se bo šolsko leto najverjetneje podaljšalo v poletje.

Simona Kustec, nova ministrica za izobraževanje, šolstvo in šport, je v telefonskem javljanju v oddaji Dobro jutro na Televiziji Slovenija na vprašanje, kako dolgo lahko pričakujemo zaprte šole in vrtce, odgovorila: "Jaz vam lahko kar zanesljivo rečem, da vsaj dva tedna." Dodala je, "da če pogledamo primerljive države, kjer se je virus že razvil, pa lahko govorimo tudi o enem mesecu, lahko pa še več".

Ministrica je poudarila, da se trenutno ne smemo obremenjevati s časom, ker je najpomembneje to, da preprečimo še hitrejši prenos virusa.

Na vprašanje voditelja, ali je mogoče, da se šolsko leto podaljša v poletje, je odgovorila: "Vsekakor je to možno in najverjetneje se bo to tudi zgodilo." Kustečeva je dodala, da se bodo o tem pogovarjali, ko prebrodimo to prvo obdobje in ko vidimo, kakšne posledice bo pustilo.

Pouk na daljavo zaradi preobremenjenosti ni mogoč

Nekatere osnovne šole so že organizirale neke vrste pouka na daljavo, saj so učencem razdelile gesla za spletne učilnice, preko katerih jim bodo učitelji posredovali navodila, kaj naj predelajo in podobno. A zaradi preobremenjenosti strežnikov Arnes in eAsistent le te ne delujejo oziroma delujejo izjemno počasi. Do njih ne morejo dostopati niti učitelji, ki bi želeli objaviti navodila za delo.

Na težavo so se prek družbenega omrežja Facebook odzvali na šolskem ministrstvu. "Situacija je izredna, a se trudimo čimprej odpraviti napake in revitalizirati sistem. Portal je preobremenjen, saj beleži čez 100 krat večji obisk, kot ga sicer. Tekom današnjega dneva bomo pripravili predlog dostopa do izobraževanja na daljavo, ki bo razbremenil sisteme, da bodo lahko bolje delovali," so sporočili.

Starše oziroma skrbnike otrok v vmesnem času prosijo, da sledijo navodilom, ki so jih prejeli od matičnih vzgojno-izobraževalnih institucij oziroma šol in z otroki izvajajo učni program prek šolskih učbenikov in delovnih zvezkov. Dodajo, da je med 9:00 in 12:00 v izobraževalno-vzgojne procese vsak dan na voljo tudi prvi program nacionalne televizije.