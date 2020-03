Kris Zudich je z mamo Ano Jerak in očetom Matteom Zudichom še vedno v Ameriki, natančneje v Los Angelesu. Spomnimo: tja je odpotoval v začetku novembra, nato pa konec meseca na eni od losangeleških klinik prejel gensko zdravilo zolgensma.

Ker so želeli ameriški zdravniki spremljati njegovo zdravstveno stanje in napredek, je družinica morala ostati čez lužo, kjer je Kris začel v bolnišnici obiskovati tudi ure fizioterapije. A te so zdaj zaradi vse hitrejšega širjenja okužbe s koronavirusom raje odpovedali, je prek zapisa na družbenih omrežjih sporočila dečkova družina. Kris namreč zaradi redke genske bolezni spinalna mišična atrofija spada v visoko rizično skupino, v bolnišnicah pa je možnost okužbe še toliko večja.

Kris bi se predvidoma moral z družino v Slovenijo vrniti konec tega meseca. Foto: Facebook "Težki trenutki so pred nami. Vsak naj poskrbi, da se drži pravil, in s tem bo poskrbel za svoje zdravje in zdravje drugih. So ljudje, ki spadajo v rizično skupino ... Med njimi je tudi naš Kris in med njimi so tudi vsi Krisovi prijatelji s podobnimi diagnozami. Verjemite, ni težko potrpeti, samo da bomo vsi dobro. S Krisom dobro vemo, kaj pomeni biti doma in se čuvati ... Še bolj se pa tega zavedamo sedaj, ko nismo doma in bi vse na tem svetu naredili in dali, da bi bili lahko v svojem stanovanju, ob svoji družini in prijateljih, pa čeprav le preko okna, na daljavo. Že občutek, da si doma, pomeni ogromno," se je glasil del dolgega zapisa na Facebooku.

Kris bi moral konec tega meseca končati zdravljenje v Ameriki in se vrniti domov. Čeprav so tudi v Ameriki močno poostrili ukrepe in celo razglasili izredne razmere, Krisova družina še vedno upa, da se jim načrti ne bodo podrli in da se bodo lahko varno vrnili domov. Veliko raje bi bili v karanteni doma kot na drugem koncu sveta, so še zapisali: "Sedaj je tudi tukaj počasi zavladala panika, zato smo s Krisom zaradi preventive nehali obiskovati fizioterapije. Verjamem, da bomo nadoknadili doma, ko bo vse to za nami."

V zapisu na Facebooku je tudi Krisova družina pozvala ljudi, naj spoštujejo in upoštevajo ukrepe, ki so nujno potrebni za zajezitev virusa, kajti le tako lahko poskrbimo za svoje zdravje in zdravje drugih. "Ljudje, poskrbite zase in za svoje bližnje, ostanite doma – skupaj zmoremo. Tudi mi se srčno in preudarno držimo tega pravila ... S takšnim nasmehom je dan lažji in lepši, pa čeprav za štirimi stenami. Čuvajte se," so zapisali ob novo fotografijo nasmejanega Krisa.