Za Urbana še vedno zbirajo sredstva za razvoj zdravila

Družina dečka Urbana je prejela resno ponudbo od brazilske vlade, ki se želi v tej fazi vključiti v njihov program. V Braziliji imajo namreč 17 otrok s tem sindromom, zato želijo financirati produkcijo zdravila za te otroke in celotno klinično študijo v njihovi državi, a le če klinično študijo izvedejo v Braziliji, v njo pa vključijo brazilske otroke.

Poudarjata, da si želita preostanek sredstev zbrati v Sloveniji in v študijo vključiti slovenske otroke, ki trpijo za boleznijo. Slovenski otroci namreč nimajo možnosti, da bi sodelovali v kliničnih študijah v tujini. Urban danes ni več edini otrok s to boleznijo v Sloveniji. V zadnjih letih so odkrili še tri nove primere.

Foto: Fundacija CTNNB1

Kot pojasnjujeta, v zadnjih štirih letih zbiranja sredstev nista računala na pomoč države, ker sta se zavedala, da gre za razvoj novega zdravila, pri katerem v tako zgodnji fazi ni pričakovati, da bi se vključila država. Zdaj pa imajo o zdravilu več informacij, in sicer da deluje na celičnih in živalskih modelih. Začeli so tudi produkcijo zdravila in pripravo na klinično študijo, manjkajo jim le še zadnja sredstva, da lahko klinično študijo izvedejo v Sloveniji in da lahko financirajo produkcijo zelo dragega zdravila.

Sredstva še vedno zbirajo s poslanimi sporočili URBAN5 in URBAN10 na 1919 ali z donacijami na TRR račun Fundacije CTNNB1 in društva Palčica Pomagalčica.