Podpisana pogodba o sofinanciranju genskega zdravila urbagen

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič ter ustanoviteljica in predsednica upravnega odbora Fundacije CTNNB1 Špela Miroševič sta danes podpisala pogodbo o sofinanciranju predklinične in klinične študije genskega zdravila urbagen za sindrom CTNNB1. Fundacija bo sredstva v višini enega milijona evrov prejela naslednji teden.

"Smo neskončno veseli, da je prišel ta dan, ko smo podpisali pogodbo, s katero bo država podprla naš življenjski projekt, za katerega trdo delamo zadnja štiri leta," je po podpisu dejala Špela Miroševič, ki je tudi mama dečka Urbana, ki trpi za sindromom CTNNB1.

Špela Miroševič Foto: STA

Papič je medtem poudaril, da je vlada proaktivno iskala rešitev za izplačilo potrebnih sredstev za sofinanciranje študije. Pri tem je poudaril tudi vlogo slovenskih znanstvenic in znanstvenikov, ki so sodelovali pri razvoju zdravila urbagen. "Pomembno se mi zdi, da če že imamo tako odlično znanost, da jo znamo tudi v pravem trenutku uporabiti," je zatrdil.

V Fundaciji CTNNB1, Ustanovi za raziskave na področju genske terapije, so zaradi podpore države že začeli produkcijo kliničnega vektorja, je pojasnila Miroševič. Rezultate kakovosti tega vektorja in drugih študij pričakujejo do 26. aprila, kasneje pa mora za začetek klinične študije pozitivno mnenje podati še Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Miroševič upa, da bo Urban zdravilo prejel že proti koncu poletja.

Papič je poudaril, da pri financiranju zaključne faze predkliničnih in kliničnih študij ne gre za klasično znanstvenoraziskovalno delo razvoja, ampak za testiranje tistih rezultatov, ki so bili ustvarjeni na stopnji znanstvenoraziskovalnega dela.

Dodal je, da so podlaga za tak pristop države pri zdravilih, kjer ne obstaja interes farmacevtske industrije, tudi določene evropske direktive. Foto: STA

Osnova za financiranje je 20. novembra sprejeta novela zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki omogoča financiranje zaključnih faz predkliničnega in kliničnega razvoja nekomercialnega zdravila pri naprednem zdravljenju redkih bolezni otrok s sredstvi državnega proračuna. Papič je poudaril, da je bila novela tudi soglasno potrjena v DZ.