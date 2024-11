Predlog dopolnitve zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki ga je vlada pripravila na današnji dopisni seji, omogoča financiranje zaključnih faz predkliničnega in kliničnega razvoja nekomercialnega zdravila za napredno zdravljenje redkih bolezni pri otrocih, je na novinarski konferenci po dopisni seji povedal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Papič. Pri pripravi predloga so iskali rešitev, ki bi jo bilo mogoče izvesti čim prej, še v letošnjem letu, je dodal.

Farmacevtska industrija nima komercialnega interesa za razvoj tega zdravila

Po njegovih navedbah gre v predlogu za sofinanciranje predklinične in klinične študije zdravila, imenovanega sirota. Farmacevtska industrija namreč nima komercialnega interesa za razvoj tega zdravila, je opomnil. Pripravljeno dopolnilo po njegovih besedah omogoča "praktično stoodstotno predplačilo". Pri razvoju zdravila pričakujejo sodelovanje raziskovalcev iz Slovenije.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je po njegovih informacijah že dogovorila, da bi še ta teden določili datum izredne seje DZ, na kateri bi po nujnem postopku sprejeli pripravljeni predlog.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je prav tako izrazila zadovoljstvo, da je vlada pripravila predlog, ki daje pravno podlago za sofinanciranje razvoja zdravil, imenovanih sirote.

Prejemnik sredstev bo moral podati vlogo na ministrstvo za visoko šolstvo, vlogi pa bo moralo biti priloženo tudi mnenje agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Za strokovno utemeljitev se bo treba obrniti na ministrstvo za zdravje, ki bo pridobilo mnenje razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo, je pojasnila ministrica.

Minister: Dopolnitev zakona bo lahko začela veljati že letos

Minister Papič je medtem na novinarsko vprašanje, ali bo pripravljena dopolnitev lahko veljala že za dečka Urbana, odgovoril, da bo dopolnitev načeloma lahko začela veljati že letos. "Pričakujemo, da bomo lahko ob ustrezni predložitvi vloge to financiranje izpeljali še letos," je dejal.

Obe ministrstvi sta sredi oktobra povedali, da sta pripravljeni finančno podpreti zadnjo fazo razvoja zdravila za dečka Urbana. Zdravilo za sindrom CTNNB1, ki ga ima Urban, je namreč prestalo predklinično testiranje, za zadnjo fazo razvoja pa Fundacija CTNNB1 potrebuje dodatna sredstva. Ministrstvi za zdravje in za visoko šolstvo sta tako 16. oktobra izrazili pripravljenost pomagati pri financiranju zadnje faze razvoja genske terapije.