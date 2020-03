Nove spremembe koledarja v formuli 1

Zaradi pandemije novega koronavirusa so preložene tudi dirke svetovnega prvenstva formule 1 za velike nagrade Nizozemske, Španije in Monaka, je v sporočilu za javnost zapisala Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia).

Fia, vodstvo tekmovanja in prireditelji omenjenih dirk so se za preložitev odločili skupno, da bi zagotovili varnost in zdravje osebju, tekmovalcem in navijačem.

Dirke na Nizozemskem, v Španiji in Monaku bi morale biti 3., 10. in 24. maja.

Kot pravijo pri Fii, bodo SP začeli po mesecu majo oziroma takoj, ko bo mogoče.

Že pred tem so odpovedali oziroma preložili štiri dirke: VN Kitajske, VN Avstralije, VN Bahrajna in VN Vietnama.

