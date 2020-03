Preložena tudi dirka 24 ur Le Mansa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pandemija novega koronavirusa je prizadela tudi tradicionalno vzdržlijvostno avtomobilistično dirko 24 ur Le Mansa. Kot so sporočili organizatorji, bo eden vrhuncev v dirkaškem koledarju namesto junija na sporedu 19. in 20. septembra.

Organizatorji so pojasnili, da so se za preložitev odločili zdravstvene situacije v Franciji in po svetu zaradi širjenja novega koronavirusa.

