Hyundai se bo prihodnje leto pridružil razredu “Hyperclass” v svetovnem prvenstvu vztrajnostnih dirk, ki se bo leta 2026 ponašalo z zavidljivim naborom proizvajalcev. Med temi bodo tudi Ferrari, Toyota, Porsche, Peugeot, Alpine, BMW, Cadillac in Aston Martin, leto pozneje predvidoma tudi Ford in McLaren.

Foto: Genesis

Genesis bo izkoristil šasijo Orece

Korejci so pokazali prve fotografije dirkalnika GMR-001, ki ga bodo uporabljali znotraj tovarniškega moštva Genesis Magma Racing. Osnova zanj je hibridni pogon okrog motorja biturbo V8.

Proizvajalci v tej seriji imajo namreč dve možnosti pri razvoju prototipov. Dražja smer je razvoj povsem lastnega bolida za razred LMH, druga možnost pa je omenjeni razred LMDh. Vsi avtomobili nato na dirkah nastopajo v isti konkurenci “hypercar”.

Pri LMDh so na voljo štiri obstoječe šasije LMP2, prav tako pa tudi enoten in vnaprej pripravljen hibridni del celotnega pogona. Proizvajalci dodajo lasten motor in ostale inženirske rešitve. Hyundai in Genesis bosta uporabila šasijo francoske Orece.

Le Mans 2026 bo pravi spektakel

Genesis bo prihodnje leto lansiral svojo športno podznamko Magma, ki tudi tvori ime moštva za svetovno prvenstvo WEC in tudi severnoameriško prvenstvo IMSA, kjer se bodo Korejci tekmovanju pridružili leta 2027.

Glede na najavljena imena proizvajalcev se obeta prihodnje leto v Le Mansu, ki je vrhunec vztrajnostnih dirk, prava poslastica.

Foto: Genesis