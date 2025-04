Pri Audiju so se odločili za zanimivo prodajo svojih nekdanjih tovarniških specialk. Te so povsem obnovili in k delu povabili celo nekdanje inženirje, ki so te avtomobile razvijali. Za zdaj so pripravili dva dirkalnika, ki jih bodo letos najprej javno pokazali na treh dogodkih (Nemčija, Francija, Velika Britanija), od sredine leta naprej pa bodo na voljo kupcem. Ti bodo v njih lahko videli zbirateljsko priložnost ali pa možnost za njihovo aktivno uporabo na dirkališčih.

Tak prototip je trikrat zmagal na 24-urni dirki v Le Mansu

Oba avtomobila sta zmagovalca. Audi R18 e-tron quattro je avtomobil s šasije številka 207, s katerim je naveza Duval-Dumas-Gene leta 2012 zmagala na vztrajnostni dirki za svetovno prvenstvo v belgijskem Spa Francorchampsu, Audi RS 5 DTM ima šasijo številka 107, z njim pa je Timo Schneider leta 2015 zmagal na dirki serije DTM v Hockenheimu. Audi namerava prodati še več svojih nekdanjih prototipov serije Le Mans.

Audi je z R18 e-tron quattro na dirki Le Mans zmagal v letih 2012, 2013 in 2014. To je prvič, da je hibridni prototip serije LMP1 na voljo "navadnim smrtnikom". Uporaba takega dirkalnika je zelo draga in zapletena.

Audija R18 e-tron poganja dizelsko-hibridni pogon in prihaja iz obdobja največje tehnološke dovršenosti dirkalnikov za serijo Le Mans. Audijev dirkalnik DTM na drugi strani poganja klasični dvolitrski štirivaljnik z močjo okrog 600 "konjev".

Pričakovane cene za oba dirkalnika pri Audiju še niso razkrili.

Foto: Audi

Foto: Audi