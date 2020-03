Iz moštva McLaren prihajajo spodbudne novice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so minuli petek zaradi okužbe enega od članov ekipe McLaren uradno odpovedali uvodno dirko nove sezone svetovnega prvenstva v formuli 1, so iz britanskega moštva sporočili, da bolnik okreva. Šef ekipe Zak Brown je zatrdil, da okuženi z novim koronavirusom nima več simptomov, tudi ekipa v karanteni je dobro razpoložena.

Pri enem od članov ekipe McLarna so minuli teden diagnosticirali virus sars-cov-2, ki lahko povzroči pljučno bolezen covid-19. Ekipa McLaren je zato odpovedala sodelovanje na uvodni dirki F1 sezone, ki pa je bila malo za tem tudi odpovedana.

Pozneje so še 14 članov moštva nekdanjega svetovnega prvaka, ki so bili v tesnem stiku z okuženim, obravnavali kot možne okužene z novim koronavirusom. Med njimi ni dirkačev Carlosa Sainza in Landa Norrisa, prav tako ne vodje ekipe Andreasa Seidla. Vseh 14 članov ekipe je v izolaciji v Melbournu.

Celotna ekipa McLarna, ki je pripotovala na začetek sezone v Melbourne, se iz previdnostnih razlogov še dva tedna po vrnitvi s pete celine ne bo približevala tovarni v Wokingu, piše STA.