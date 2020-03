Ljubitelji angleškega nogometa se držijo za glavo

Angleška nogometna zveza FA je skupaj s predstavniki klubov v premier league in angleške nogometne lige prek videokonference sprejela odločitev, da se prekinitev zaradi pandemije koronavirusne bolezni podaljša do 30. aprila, so potrdili pri FA. Za enak korak so se odločili v Belgiji. V Sloveniji za zdaj ostaja prekinitev do 31. marca.