Virus stoletja tudi v Čančarjevem Denverju

Dvorane so zaprte, košarkarji razpršeni. Vsi v pričakovanju novic o tem, kdaj bi se lahko liga nadaljevala, te dni pa tudi v pričakovanju rezultatov testiranja na novi koronavirus. Število obolelih je namreč tudi v družini lige NBA iz dneva v dan večje.

Zgolj v zadnjih 24 urah so o pozitivnih testih poročali iz kar štirih klubov, med drugim tudi iz Denver Nuggets, kjer je svoje prve minute v ligi NBA dočakal tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar. V klubu iz zvezne države Kolorado je okužen eden od članov osebja. "Naš klub bo še naprej sodeloval z zdravniki, uradniki za javno zdravje in strokovnjaki za nalezljive bolezni, pri tem pa se bo osredotočal na zdravje in varnost vseh v naši skupnosti," sporočajo iz Denverja.

Z imeni ob novih okužbah so skopi tudi pri LA Lakers in Philadelphia 76ers. Dva košarkarja slovitega kalifornijskega moštva sta bila ob testiranju pozitivna, iz Pensilvanije pa poročajo o treh primerih.

I was tested 5 days ago and the results came back tonight, which were positive. Ive been self quarantined since the test, thank goodness. COVID-19 must be taken w the highest of seriousness. I know it’s a #1 priority for our nations health experts, & we must get more testing ASAP pic.twitter.com/xkijb9wlKV