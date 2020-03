Kitajska že drugi dan brez domačega primera koronavirusa

Kitajska že drugi dan ni zaznala nobenega novega primera okužbe z novim koronavirusom na domačih tleh, so pa znova registrirali 39 primerov okužbe pri ljudeh, ki so prišli iz tujine. O upadu novih okužb poročajo tudi iz Južne Koreje.

Kot je danes sporočila kitajska nacionalna komisija za zdravje, število uvoženih primerov na dnevni ravni raste. V četrtek so jih zaznali pet manj. In današnja številka je do zdaj najvišja, poroča STA.

Skupno so zaznali že 228 primerov okužbe pri tistih, ki so prišli iz tujine, in oblasti se bojijo, da bi lahko doživeli drugi val širjenja nevarnega koronavirusa.

Kitajske oblasti zato ohranjajo stroge ukrepe za prišleke iz tujine. Vsi morajo v karanteno.

Število smrtnih žrtev se je povzpelo na 3.248

Iz Kitajske sicer poročajo tudi o novih smrtnih primerih koronavirusne bolezni 19. Danes so zabeležili tri nove smrti, s čimer se je njihovo skupno število zvišalo na 3.248. Je pa od skupno 80.967 okuženih 71.150 ljudi že okrevalo, poročanje nemške tiskovne agencija dpa povzema STA.

Spodbudni podatki medtem prihajajo tudi iz Južne Koreje, ki je bila eno od svetovnih žarišč koronavirusa. V četrtek so zaznali 87 novih primerov okužbe, kar je spet manj kot v preteklih dneh, umrli pa so še trije ljudje. Virus je tako v tej državi skupno zahteval 94 življenj, so danes sporočile pristojne oblasti v Seulu.

Tudi v Južni Koreji so težava potniki iz tujine, ki prenašajo virus. Do zdaj so ga odkrili pri 17 ljudeh, ki so v državo prišli iz tujine. Tudi južnokorejske oblasti se zato bojijo, da bi lahko prišlo do drugega vala epidemije v državi.

Oblasti so zato poostrile nadzor na mejah, letališčih in v pristaniščih. Zlasti pri tistih, ki prihajajo iz Evrope. Od nedelje se bodo tako morali vsi, ki bodo prišli iz Evrope, obvezno najprej testirati na okužbo. Kdor se bo nameraval v Južni Koreji zadrževati dlje, pa bo moral najprej v hišno karanteno, še poroča dpa.

Polovico novih primerov so sicer znova zaznali v mestu Daegu na jugovzhodu države. Največja težava so še vedno verniki krščanske sekte, ki je v Daeguju močno prisotna, ima pa tudi veliko povezav s Kitajsko.