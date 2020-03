Izjemna novica iz Kitajske: od izbruha virusa se to še ni zgodilo

Kitajska prvič po izbruhu epidemije koronavirusa v enem dnevu ni zaznala novega domačega primera okužbe. Zaznali so sicer 34 novih primerov, a vse pri tistih, ki so prišli iz tujine, je danes sporočila nacionalna komisija za zdravje.

Kaj morate vedeti o širjenju koronavirusa?

Zaznali so tudi osem novih smrtnih primerov zaradi bolezni covid-19. Vse v provinci Hubei, ki je bila z mestom Wuhan začetna točka širjenja tega virusa, poroča STA.

Glavno tveganje zdaj predstavljajo prišleki iz tujine. V Pekingu so že uvedli niz ukrepov, da bi preprečili drugi val širjenja okužb. Med drugim so odredili obvezno karanteno za vse letalske potnike, ki prihajajo v Peking iz tujine. Nekaj poletov so preusmerili tudi na druga letališča in v druga mesta, predvsem polete domačih letalskih prevoznikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prav tako v Pekingu ostajajo veljavni strogi omejevalni ukrepi. Gibanje prebivalstva je še vedno omejeno, šole so zaprte, pouk pa poteka prek spleta. Podjetja in tovarne se počasi znova odpirajo.

Na Kitajskem so do zdaj zaznali 189 "uvoženih" primerov okužbe s koronavirusom, torej pri tistih ljudeh, ki so prišli iz tujine. Skupno so od začetka izbruha potrdili 80.928 primerov okužbe s koronavirusom, 3.245 ljudi je umrlo. 70.420 jih je po bolezni že okrevalo, je še sporočila kitajska nacionalna komisija za zdravje.