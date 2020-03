Koronavirus okužil tudi prvega ameriškega kongresnika

Republikanski kongresnik s Floride Mario Diaz Balart je sporočil, da je okužen z novim koronavirusom, kar je nov odmeven mejnik širitve okužbe v ZDA. Do zdaj se je v izolacijo zaradi suma okužbe podalo najmanj 15 članov zveznega kongresa, okužbo pa so pred tem odkrili pri enem od uslužbencev.

Karanteno je v sredo zaključil kongresnik iz Severne Karoline Mark Meadows, ki se je že preselil na delo v Belo hišo kot novi vršilec dolžnosti šefa kabineta predsednika ZDA Donalda Trumpa. Preostali pa nadaljujejo delo na velikem stimulacijskem paketu, vrednem več kot tisoč milijard dolarjev, poroča STA.

Delo sicer poteka le v senatu, ki zaseda, predstavniški dom pa bo zasedal šele od prihodnjega torka. Senat je v sredo potrdil nekaj več kot sto milijard vreden paket za brezplačna testiranja, za bone za hrano, za zdravstvo revnih, za podporo brezposelnim in plačanim bolniškim dopustom za okužene in tiste, ki skrbijo zanje. Trump je predlog, ki ga je predstavniški dom potrdil že prej, v sredo podpisal.

To je do zdaj drugi potrjeni finančni paket kongresa, ki je najprej v začetku meseca potrdil 8,3 milijarde dolarjev nujnih sredstev proti koronavirusu. Trumpova vlada je medtem v kongres poslala prošnjo za 46 milijard dolarjev za okrepitev zdravstvenega sistema za vojake in veterane, poroča STA.

Vsakemu ameriškemu državljanu bodo nakazali denarno nadomestilo

Prav tako za proizvodnjo cepiva in zdravil, gradnjo 13 centrov za karanteno za migrante na južni meji, izboljšanje varnosti zveznih zgradb in 500 milijonov dolarjev železnici Amtrak zaradi izpada prihodkov. Trump prav tako odpravlja znižanje proračunskih sredstev za Center za nadzor nad boleznimi (CDC), ki jih je sam zahteval prejšnji mesec.

Newyorška borza zapira borzni parket Newyorška borza bo od 23. marca naprej zaprla trgovanje na borznem parketu in poslovala le še elektronsko. Odločitev je posledica pozitivnih testov na koronavirus pri dveh borznih uslužbencih, odkritih v tem tednu. To bo prvič v zgodovini, da se bo trgovanje na borznem parketu ustavilo, elektronsko pa nadaljevalo. Newyorška borza zapira prostore v New Yorku in San Franciscu.

Senat je v sredo nadaljeval priprave doslej največjega paketa pomoči, ki bo vreden več kot tisoč milijard dolarjev. Njegova osnova je 500 milijard za denarno nakazilo vsakemu ameriškemu državljanu. Prvo nakazilo je predvideno 6. aprila, drugo pa sredi maja. Denar bodo dobili le državljani, delavci z dovoljenjem za delo in bivanje bodo ostali praznih žepov, višina vsote pa bo odvisna od velikosti družin in dohodka, navaja STA.

V tem paketu bo 50 milijard dolarjev pomoči letalski industriji, 300 milijard dolarjev zveznih jamstev za šest tednov plač zaposlenim v majhnih podjetjih, 150 milijard dolarjev za druga posojilna jamstva ob pričakovanju, da se posojila ne bodo odplačala in bodo v breme zveznega proračuna. Vsak kongresnik bo skušal paketu dodati še kaj, kar bo razveselilo njegove volivce.

Stanje je resno

Stanje je resno, saj je finančni minister Steven Mnuchin dejal, da lahko brez pomoči pričakujejo 20-odstotno brezposelnost v ZDA, s čimer pa se Trump sicer ne strinja. Senat bo ustvaril svoj predlog, predstavniški dom svojega, potem bodo pogajanja in skupni predlog bo morda podpisan šele konec prihodnjega tedna. Pomoč zahteva tudi Nacionalno združenje lastnikov kinodvoran (NATO), ker je 150 tisoč zaposlenih ostalo brez dela, poroča STA.

Leta 2008 je vlada Georgea Busha mlajšega reševala bančno industrijo s 700 milijardami dolarjev proračunskih sredstev, ki so bila povrnjena z obrestmi, leta 2009 pa je vlada Baracka Obame skušala pomagati preostalemu delu gospodarstva in posameznikom z 800 milijardami. Republikanci v kongresu več denarja niso dovolili in okrevanje po veliki finančni krizi se je zavleklo dlje, kot bi se z večjo stimulacijo.

Umrlo 118 ljudi

V ZDA so do srede potrdili 7.700 okužb s koronavirusom in 118 mrtvih, po državi pa se nadaljujejo prizadevanja proti širitvi. Zunanje ministrstvo je prenehalo izdajati vizume na veleposlaništvih ali konzulatih v tujini za nedržavljane. Zvezna služba za priseljevanja in carine je sporočila, da se bo pri deportacijah osredotočila le na tiste nezakonite priseljence, ki so kriminalci ali predstavljajo nevarnost za družbo, druge pa bodo pustili pri miru.