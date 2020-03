Vojna med Kitajsko in ZDA se zaostruje

Kitajske oblasti so danes sporočile, da bodo izgnale novinarje treh vodilnih ameriških časnikov. Kot so pojasnili, gre za povračilni ukrep po odločitvi Washingtona o omejitvi delovanja kitajskih medijev v ZDA.

Kitajska se je za izgon novinarjev časnikov New York Times, Washington Post in Wall Street Journal odločila sredi zaostrovanja besedne vojne z ZDA zaradi novega koronavirusa, navaja STA.

Na zunanjem ministrstvu v Pekingu so pojasnili, da gre za povračilni ukrep na odločitev Washingtona, da zmanjša število kitajskih državljanov, ki delajo za kitajske državne medije v ZDA. "Na vsak način gre za legitimno in upravičeno samoobrambo," so sporočili z zunanjega ministrstva.

Časa imajo deset dni

Novinarji omenjenih časnikov morajo novinarske akreditacije vrniti v desetih dneh, na zunanjem ministrstvu pa so ob tem dodali, da ne smejo delati niti v Hongkongu in Macau, ki imata status posebnega upravnega območja, povzema poročanje tujih tiskovnih agencij STA.

V Pekingu so časnikom ter medijski hiši Voice of America in reviji Time odredili, da morajo prijaviti število uslužbencev, finančne podatke, delovanje in nepremičnine na Kitajskem. Podobne podatke so nedavno od kitajskih državnih medijev, ki delujejo v ZDA, zahtevali v Washingtonu.

Spor se je zaostril v začetku marca

Na kitajskem zunanjem ministrstvu so, po poročanju STA, poudarili, da gre v celoti za potrebne in recipročne ukrepe, ki so jih morali sprejeti v odgovor na nerazumen pritisk na kitajske medijske organizacije v ZDA.

Spor se je zaostril na začetku meseca, ko je Washington kitajske državne medije, ki delujejo v ZDA, razglasil za tuje misije. Pred tem so kitajske oblasti izgnale tri novinarje Wall Street Journala - dva Američana in Avstralca, in sicer zaradi naslova komentarja v časniku, ki je bil, po mnenju Kitajcev, rasističen.

Prvi izgon tujih novinarjev iz Kitajske v 22 letih

Izgnani novinarji niso sodelovali pri komentarju z naslovom Kitajska je pravi bolnik Azije. Po podatkih Kluba tujih dopisnikov na Kitajskem je bil to prvi neposredni izgon tujih novinarjev iz Kitajske od leta 1998.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v odzivu na današnjo odločitev dejal, da ne gre enačiti državnih medijev, ki odgovarjajo Pekingu, in neodvisnih ameriških medijev, ki lahko svobodno poročajo in sprašujejo kritična vprašanja. Kitajci "zanikajo svetu možnost, da izve, kaj se zares dogaja v njihovi državi", je opozoril.