Konec je. Košarkarji brez prvaka.

Besede so postale meso. Po hokejistih in odbojkarjih sezono zaradi novega koronavirusa končujejo še košarkarji. A v nasprotju z njimi pod koši državnega prvaka ne bo.

"Člani izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije so na dopisni seji sprejeli odločitev, da so tekmovanja v vseh ligah in starostnih kategorijah pod okriljem KZS za sezono 2019/2020 s petkom, 20. marca 2020, uradno zaključena. Vodstvo KZS, tekmovalna komisija in predstavniki združenj košarkarskih klubov vseh lig so bili v preteklih dneh v dnevnih stikih ter izvršnemu odboru KZS predlagali predlog, ki je glede na trenutne razmere logična odločitev," sporočajo iz KZS.

Oglasil se je tudi predsednik zveze. "S predstavniki združenj košarkarskih klubov smo v zadnjih dneh opravili več razgovorov in prišli do skupnega zaključka, da tekmovanja v sezoni 2019/2020 zaključimo. V tako negotovi situaciji druge možnosti nismo videli in tudi klubi so bili pri tem enotni in enakega mnenja," je odločitev pojasnil prvi mož KZS Matej Erjavec.

Pri krovni zvezi so s tem klubom omogočili, da razpustijo ekipe (izjema je Cedevita Olimpija, ki še čaka na epilog v ligi ABA, kjer pa utegne biti zgodba podobna), hkrati pa so zelo jasno opredelili, kaj odločitev pomeni za posamezne tekmovalne ravni.

Edino lovoriko v sezoni (pokal) je osvojila Koper Primorska, ki ostaja tudi zadnji državni prvak. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tekmovalna sezona 2019/2020, ki je bila prekinjena 12. marca 2020, se v vseh ligah in starostnih kategorijah konča s petkom, 20. marca 2020. Določijo se naslednji vrstni redi ekip:



Liga Nova KBM (1. SKL)

Končni vrstni red ni določen. Tako se ne določi prvaka lige in ekipe, ki izpade iz tekmovanja.



2. SKL

Končni vrstni red se določi po trenutno 20 odigranih kolih. Prvouvrščena ekipa je KK ECE Triglav, ki napreduje v Ligo Nova KBM. Iz 2. SKL izpadeta ekipi KK Parklji – izstop iz tekmovanja in enajstouvrščena ekipa KK Ljubljana.



3. SKL

V ligi za prvaka 3. SKL sta bili odigrani le dve koli od predvidenih osmih. Tako se določi, da se iz 3. SKL v 2. SKL uvrstijo prvaki 1. dela tekmovanja, in sicer Nova Gorica mladi, AKK Branik Maribor in Litija. Iz tekmovanja 3. SKL ne izpade nobena ekipa.



4. SKL

V razigravanju za napredovanje se je do prekinitve odigral četrtfinale. Določi se, da se iz 4. SKL v 3. SKL uvrstita prvaka 1. dela tekmovanja, in sicer Vrtine Palir Prebold 2014 in Vrhnika.



1. SKL za ženske

Glede na število odigranih kol se določi, da je prvak tekmovanja trenutno prvourščena ekipa ŽKK Cinkarna Celje (zmagovalec 1. dela prvenstva in tudi po sedmih kolih od predvidenih desetih prvouvrščena ekipa).



Mlajše starostne kategorije

Končni vrstni red v vseh mlajših starostnih kategorijah se določi na osnovi 147. člena Tekmovalnega pravilnika glede na uvrstitve zaključenih delov tekmovanja.



V tekmovalni sezoni 2020/2021 bodo v članski kategoriji sodelovale ekipe, ki bodo izpolnjevale pogoje za nastop v posameznem rangu tekmovanja: v skladu s sklepom IO KZS so pridobile pravico nastopanja iz naslova tekmovalne uspešnosti, bodo imele podeljeno licenco Komisije za licenciranje in bodo posredovale prijavo v skladu z Razpisom tekmovanja.