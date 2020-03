Tudi najboljši slovenski atlet si ni mislil, da bo tako hudo

Preverili smo, kako se z izolacijo ob izbruhu epidemije koronavirusa spopada najboljši slovenski atlet zadnjih let Luka Janežič. Slovenski rekorder v teku na 400 metrov sicer trenira, a po prilagojenem programu. Kljub nastalim razmeram je optimist in tako kot številni njegovi kolegi sporoča: "Na prvem mestu je zdravje!"

"Položaj, v katerem smo se znašli, je nekaj novega za vse nas. Moram reči, da sem že od decembra lani spremljal dogajanje okoli koronavirusa, a si nisem mislil, da bo tako hudo," nam je najprej povedal Luka Janežič, ki v teh dneh kljub vsemu trenira dvakrat na dan.

"Enkrat doma, enkrat pa na štadionu, dokler lahko. Na štadionu nas je več atletov, ampak upoštevamo varnostno razdaljo. Držimo se vsaj dva metra drug od drugega. Seveda se prav tako ne pozdravljamo s stiskom rok in podobno. Skratka, poskušamo upoštevati navodila, kolikor je mogoče," je povedal najboljši slovenski atlet zadnjih treh let, ki je moral zaradi nastalih izrednih razmer prekiniti priprave na Hrvaškem.

Takole je, ko najboljši slovenski atlet trenira doma. Foto: osebni arhiv

"Morali smo se vrniti iz Medulina, kjer smo se želeli pripravljati 20 dni. Očitno ne bo šlo, tako da se pripravljamo doma. Delamo, kolikor je mogoče. En trening – stabilizacijo, poskoke in podobno – naredimo doma. Drugega na štadionu. Pri tem ni tako velikega minusa. Seveda pa bo drugače, če se bodo zaprli tudi štadioni (pogovor je bil opravljen še pred četrtkovo odločitvijo Vlade RS o prepovedi zbiranja in gibanja na javnih površinah; op.p.), a če bo treba, bo seveda tako. Zdravje mora biti vedno na prvem mestu," je nadaljeval in dodal, da najbolj pogreša fitnes. "Vse drugo je nekako mogoče nadomestiti, fitnesa pa ne," je povedal.

Spet negotovost, a tokrat je povsem drugače

Čas si krajša tudi z igralno konzolo in igranjem igric. Foto: osebni arhiv Še veliko bolj kot to, da mora prilagajati trening, ga moti negotovost, kaj prinaša prihodnost. Kot da bi doživljal "dejavu". Lani je namreč zaradi čudnih kriterijev odgovornih pri krovni atletski organizaciji vse do zadnjega čakal, ali bo odšel na svetovno prvenstvo, in to, da bo v Dohi nastopil, izvedel tik pred zdajci. Letošnje leto prinaša olimpijske igre v Tokiu in evropsko prvenstvo v Parizu. Obe tekmovanji sta seveda postavljeni pod vprašaj.

"Dobro, tisto je bilo nekaj povsem drugega, a je res malce podobno. Spet negotovost. To, kar sledi, je največja težava. Tega, da bom v formi, ampak ne bom mogel tekmovati, se najbolj bojim. Letos sem želel poletno sezono odpreti 20. aprila, a je že zdaj jasno, da ne bo šlo. Odpovedali so že nekaj mitingov diamantne lige, seveda bodo tudi preostale. Tudi zaradi tega, ker sem želel biti čim prej v dobri formi in odteči olimpijsko normo, sem izpustil zimsko sezono. Zdaj bo treba stvari postaviti drugače," je povedal atlet iz Vodic pri Ljubljani.

Je optimist, a se boji

Olimpijska norma v teku na 400 metrov je 44,90, za evropsko prvenstvo pa precej manj zahtevna, 46,40. Z drugo ne bi smel imeti težav, za prvo bi se moral približati svojemu državnemu rekordu 44,84, ki ga je dosegel leta 2017.

Letos je treniral odlično in končno ni imel težav z zdravjem, zato verjame, da je odlično pripravljen. Foto: osebni arhiv

"Jaz sem sicer optimist, a se malo bojim, da ne bo tekem. Že zdaj je jasno, da sezona ne bo taka, kot bi morala biti. Letos po dveh letih končno nisem imel težav s poškodbami, treniral sem res dobro, a se bo najverjetneje zgodilo, da tega ne bom mogel pokazati. Je pa seveda jasno, da smo na istem vsi. Nekateri športniki, predvsem tisti v ekipnih športih, in tisti, ki nastopajo in trenirajo v dvoranah, so še na hujšem. Zdravje mora biti na prvem mestu in prav je, da je tako," je povedal Janežič, s katerim smo potem preklopili na hipotetično stran pogovora in poskušali izvedeti, s kakšnimi cilji se spogleduje na olimpijskih igrah in evropskem prvenstvu, če bosta ti najpomembnejši atletski tekmovanji v letošnjem letu kljub vsemu izpeljani.

Če bi izpolnil normo, potem bi lahko prišel zelo visoko

"Najprej si želim čim prej izpolniti normo za olimpijske igre. Cilj je, tako kot vsako leto, tudi državni rekord. Če bi mi to uspelo, bi bilo jasno, da sem zelo dobro pripravljen. Tak rezultat bi pomenil, da lahko v Tokiu postorim marsikaj, na evropskem prvenstvu v Parizu pa bi bil seveda med favoriti za medalje. Res dobro treniram, po daljšem času spet nimam težav, tako da bi si to res rad pokazal tudi na stezi. Sem optimist in upam, da se bodo stvari kmalu normalizirale. Da bo tudi sezona kljub vsemu izpeljana. Če bo, bom že po prvih dveh, treh nastopih videl, pri čem sem. Bomo videli, kaj bodo prinesli naslednji teden," je še povedal atlet, ki se je skupaj z Atletsko zvezo Slovenije in kolegi iz slovenske atletike tudi sam priključil vseslovenski akciji #ostanidoma in rojake pozval, naj se v teh dneh izogibajo stikom z drugimi in ostanejo v varnem zavetju štirih sten svojega doma.

Akcija AZS #ostanidoma:

Da bo vsega skupaj čim prej konec in se bodo lahko ljudje vrnili v življenjske tirnice. Za atlete in atletinje to seveda pomeni na atletske štadione oziroma tekmovališča.

Tam pa je 24-letni slovenski atlet dosegel že marsikaj. V mlajših letih je na evropskem prvenstvu do 23 let najprej osvojil bron in potem še zlato. Na članski ravni je bilo zanj najuspešnejše leto 2016, v katerem se je pri 20 letih prebil do polfinala olimpijskih iger v Riu de Janeiru in zasedel peto mesto na evropskem prvenstvu v Amsterdamu. Ob tem je tistega leta nastopil tudi v polfinalu dvoranskega svetovnega prvenstva v Portlandu v ZDA.

Zdaj si želi vidnejših dosežkov tudi v zelo pestrem atletskem letu 2020, ki se nam je obetalo, zdaj pa se vse bolj zdi, da iz tega ne bo nič. Držimo pesti, da se motimo.

Po desetletju spet štafeta 4 x 400 metrov?