Preobrat: Janežič in Čeh vendarle na SP

Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Luka Janežič in evropski prvak do 23 let Kristjan Čeh sta dobila povabilo Mednarodne atletske zveze (Iaaf) za nastop na svetovnem prvenstvu v Dohi. Janežič je že potrdil nastop v teku na 400 m, prav tako tudi Čeh v metu diska, je Atletska zveza Slovenije zapisala na družbenem omrežju. Obeh tekmovalcev sicer ni bilo na prvem seznamu, ki so ga objavili v začetku tedna.

Na prvenstvu v katarski prestolnici bo tako med 27. septembrom in 6. oktobrom nastopila sedmerica Slovenk in dva slovenska atleta.

Janežič že na dopustu, zdaj bo poskušal narediti, kar bo lahko

"Težko je vse skupaj zame psihično, saj je vse dolgo trajalo in sem si sprva najprej obetal nastop, potem pa so v začetku tedna sporočili, da me ni na seznamu, na katerem bi sicer bil glede na dosežke v letošnji sezoni. Sem že končal sezono in sem šel na dopust, trenutno sem v Italiji. Tu sem naknadno, dober teden pred SP, izvedel, da sem potrjen. Kar čudna sta ta odločitev in postopek Iaaf," je povedal Janežič.

"Sem sicer vesel, da bom lahko tekmoval na SP. A sem že izpustil treninge, tudi psihično sem bil že na dopustu. Težko mi je bilo tako pogosto preklapljati med vsemi temi odločitvami, ali bo nastop potrjen ali ne. Sedaj moram povsem spremeniti načet, kot zadnje tri tedne že nekajkrat. Šel bom domov in skušal v naslednjih 10 dnevih še kaj postoriti. Predvsem se moram v glavi pripraviti, da ni konec sezone. Iskreno pa ta čas ne morem napovedati vrhunskega nastopa v Dohi. Tja grem zaradi sponzorskih pogodb, to je prvi razlog, da sem nastop potrdil, bom pa storil vse, da bom čim boljši na stezi," je iskreno povedal Vodičan.

Morda mu je počitek celo dobro del

Povsem drugačne volje pa je bil Čeh, ki doslej še ni tekmoval na velikem članskem prvenstvu. "Zelo sem bil vesel, ko sem zvedel, da sem uvrščen na SP. Že veso sezono sem si to želel, nisem pa tega ta deden več pričakoval. Bil sem sicer na čakalni listi, a so v začetku tedna objavili prvi seznam brez mene in se misli, da je to konec," je bil vesel Čeh.

"Danes sem tako šel na prvi trening po petih dnevih premora. Po njem sem zelo zadovoljen. Mogoče mi je ta počitek celo dobro del. Metati nisem pozabil. Zelo dobro je, da bom lahko nastopil na prvem velikem članskem tekmovanju. Težko sicer povem, kaj lahko pričakujem, a upam na najboljše," je dodal visokorasli Ptujčan.

130 jih je dobilo naknadno povabilo

"Iaaf je naknadno povabila 130 tekmovalcev za SP v Dohi. Za pregled vseh doslej potrjenih atletinj in atletov smo imeli teden dni časa. Zbrali smo vse potrditve za posamezne discipline in je bilo jasno, da vsi sicer kvalificirani tekmovalci ne bodo mogli nastopiti. Tako smo dopolnili število udeležencev v posameznih disciplinah do predvidenih številk, ki smo jih objavili ob najavi norm za prvenstvo. S tem dajemo možnosti nastopa vsem najboljšim atletinjam in atletom," je zapisala Iaaf.

Med 130, ki so dobili naknadno povabilo, je tudi Kristjan Čeh. Foto: Peter Kastelic/AZS

Na Atletsko zvezo Slovenije je poslala dopis, v katerem je poimensko navedla Luko Janežiča in Kristjana Čeha, ter jima do danes ob polnoči dala rok za potrditev prijav. Oba sta to že storila, prav tako pa je to, kot je zahtevala Iaaf, naredila tudi AZS.

"Zavedamo se, da lahko tako pozno obvestilo povzroči kakšne logistične in tehnične težave. Toda obenem mislimo, da je ta odločitev sprejeta v dobrobit atletov," je še dodala Iaaf v sporočilu, mi ga je podpisal njen direktor Jon Ridgeon.

Slovenskih devet V Dohi bo nastopilo devet slovenskih atletov, tudi Tina Šutej v skoku s palico. Foto: Peter Kastelic/AZS Na tekmovališčih v Dohi pa bo poleg Janežiča in Čeha nastopilo še sedem slovenskih atletinj: Tina Šutej v skoku s palico, Martina Ratej v metu kopja, Maruša Mišmaš na 3000 m zapreke in na 1500 m, Maja Mihalinec na 100 in 200 m, Anita Horvat na 400 m, Barbara Špiler v metu kladiva in Maruša Černjul v skoku v višino.

Šestakova: Na srečo se je zgodilo drugače

"Veseli smo, da je Iaaf sprejela tako odločitev. Na seznamu, ki ga je objavila v začetku tedna, je bilo le sedem naših atletinj, ne pa tudi Janežiča in Čeha. Obenem pa je Iaaf tedaj tudi pojasnila, da preostalih prostih mest ne bodo dopolnjevali. Na srečo se je potem zgodilo drugače," je dejala Marija Šestak iz AZS.

Šestakova je slovenska rekorderka v troskoku in bo 28. septembra v Dohi prejela bronasto medaljo za nastop na SP v japonski Osaki leta 2007. Tam je bila peta, a je nato napredovala na tretje mesto zaradi dopinških prekrškov dveh tekmic, ki so jih odkrili z naknadnimi testiranji in z novimi metodami.