Vrhunski dosežek Hrvata, slovenska štafeta se je približala 22 let staremu rekordu

Na četrtem memorialu Marjana Štimca je Filip Mihaljević v vseh svojih petih veljavnih sunkih krogle presegel 21 m, z najdaljšo daljavo mitinga v šestem poskusu. Drugi je bil srbski podprvak stare celine Armin Sinančević z 20,50 m, četrti je Slovenec Blaž Zupančič (Mass) z 18,69 m.

Dveh zmag se je veselil Anej Čurin Prapotnik. Posamične ob močnem zaviralnem vetru v prsi (-1,7 m/s). "V začetku letošnje sezone z vetrom res nimam sreče, ali premočno piha v hrbet ali v prsi. Tako še nisem mogel prikazati svoje realne forme. Start v finalu je bil soliden, v drugem delu pa me je veter preveč nagnil vznak in česa več ni bilo mogoče doseči," je zmajeval z glavo Čurin Prapotnik.

Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) je v teku na 100 m zmagal z 10,50. Foto: Peter Kastelic/AZS

V zadnji disciplini mitinga je tekel še v zadnji predaji prve slovenske štafete na 4x100 m, v kateri so bili še Matevž Šuštaršič, Andrej Skočir in Jernej Gumilar. Za prepričljivo zmago so tekli 39,69 sekunde in se zelo približali slovenskemu rekordu (39,20), ki so ga Rok Predanič, Matic Osovnikar, Boštjan Fridrih in Jan Žumer dosegli 22. junija 2002 v španski Sevilli.

Ferjan pod 46 sekundami, Janežič napreduje po hudi poškodbi

Povratnik Luka Janežič je vesel napredka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Rok Ferlan (Triglav Kranj) je v teku na 400 m zmagal z novim izidom pod 46 sekundami (45,88), četrti je bil slovenski rekorder Luka Janežič (Kladivar, 46,84).

"Raje imam veter v prsi na koncu kot v prvih 200 m, kar se je tokrat zgodilo. Startna lista je bila podobno močna kot v Kranju, zato sem vesel, da sem znova zmagal. V prvih 200 m mi je zelo pomagalo, da je bil pred mano zelo hiter slovaški tekmec. Zato nisem začel prepočasi, potem pa sem šel s svojim tempom naprej do cilja," je povedal Ferlan.

Janežič je vesel, da napreduje po hudi poškodbi, več kot leto dni ni tekmoval. "Lani na zgolj nekaj tekmah nisem bil sposoben teka pod 47 sekundami, letos pa sem to storil dvakrat že na začetku sezone. Glede na to, da sem imel tako hudo poškodbo, bi se lahko zgodil tudi predčasen konec kariere, zato sem vesel, da korak za korakom napredujem," je povedal pred poškodbo nekaj let najboljši slovenski atlet.

Markelj upa na EP v Rimu

Rok Markelj ni pričakoval zmage. Foto: www.alesfevzer.com Jana Vukoviča (Kladivar Celje, 1:47,63) je na 800 m, kjer je za ritem skrbel slovenski rekorder Žan Rudolf (Mass), v ciljnem sprintu v dvoboju za zmago presenetil Rok Markelj (Triglav Kranj). Slednji je z 1:47,40 krepko popravil rekord stadiona. Med atletinjami je bila na dva stadionska kroga prva Veronika Sadek (Slovan Ljubljana, 2:04,65).

"Moj cilj je bil osebni rekord in tek pod 1:48, zmage pa nisem pričakoval. A sem 150 m pred ciljem začutil, da imam energije še za pospeševanje. Čakal sem za Vukovičem, ki je velik in sem bil tako v zavetrju, potem pa sem ga v zaključku prehitel. Upam na nastop na EP v Rimu, v drugem delu poletja pa bom imel še kakšen tek na 1500 m," je povedal Markelj.

Le 0,1 m/s je bil veter šibkejši od moškega v ženskem teku na 100 m, kjer je Lucija Potnik (Radlje) z 11,84 zaostala le za Južnoafričanko Joviale Mbisho (11,76).

Na 22. Stepišnikovem memorialu v metu kladiva sta zmagala Venezuelka Rosa Andreina Rodrigues (66,63 m) in Hrvat Matija Gregurić (73,79 m).

Tretji miting slovenske lige bo v začetku prihodnjega tedna, 21. maja bo na Ptuju 4. memorial Roberta Preloga.