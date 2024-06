Demšar z izidom sezone četrti v Pragi

Filip Dominkovič je bil na memorialu Josefa Odložila tretji med petimi nastopajočimi v metu kopja, dosegel je svojo najboljšo daljavo sezone s 73,66 m. Martina Ratej je bila peta v isti disciplini v konkurenci devetih tekmovalk s 54,73 m, vendar z doseženo daljavo ni bila zadovoljna.

Luka Janežič je bil šesti v teku na 400 m (46,72), prvi pa z osebnim rekordom Nizozemec Isaya Klein Ikkink (45,41). V metu kopja sta zmagala Čehinja Nikol Tabačkova (58,79 m) in Kitajec Haoran Hu (76,99 m).

Dominkovič si nastopa na evropskem prvenstvu v Rimu, ki bo v drugi polovici tega tedna in v začetku naslednjega, ni izboril, bodo pa tam nastopali v štafeti povratnik po težki poškodbi Janežič, posamično pa Ratejeva in tudi Demšar.

Demšar se je med tekom na visokih ovirah, ko je pihal veter v prsi (-0,4 m/s), boril za tretje mesto, nato pa ga je zgrešil za stotinko sekunde. Prvi je bil Iribarne (13,47) pred Senegalcem Louisom Francoisom Mendyjem (13,52) in turškim rekorderjem Mikdatom Sevlerjem (13,63).

"Super popotnica je to za EP. Po vseh zdravstvenih težavah sem se vrnil z dobrim izidom. Tu sem se na drugi, tretji oviri malo zapletel, potem pa sem uspel priti znova v ritem in sem se na koncu boril za tretje mesto. Malo mi je zmanjkalo, ampak te stotinke se na ovirah hitro poznajo. Ena napakica in hitro nisi več tam, kjer bi lahko bil. Za nastop v Rimu si nisem zadal velikih pričakovanj, grem po osebni in državni rekord," je povedal Demšar.