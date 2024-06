Mednarodna atletska zveza (World Athletics) je danes predstavila novo tridnevno prvenstvo, ki bo prvič na sporedu leta 2026 v Budimpešti in bo zapolnilo vrzel med olimpijskimi igrami in svetovnimi prvenstvi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ultimativno atletsko svetovno prvenstvo bo potekalo vsaki dve leti.

Prva izvedba takšnega tekmovanja, ki so ga pri zvezi poimenovali kar "The World Athletics Ultimate Championship" bo med 11. in 13. septembrom 2026 v madžarski prestolnici in bo privabila največja imena v atletiki.

Dobitniki zlatih medalj bodo prejeli po 150.000 ameriških dolarjev (138.330 evrov) iz skupno deset milijonov dolarjev (9,2 milijona evrov) vrednega denarnega sklada, kar bo največja nagrada v zgodovini tega športa.

Tekmovanje bo potekalo na vsaki dve leti, torej v letih med svetovnimi prvenstvi na prostem. V vsaki disciplini bo sodelovalo do 16 najboljših športnikov na svetu, skupaj bo tako tekmovalo okoli 400 atletov in atletinj.

"Ustvarili bomo neposreden pritisk na športnike"

"Z nastopom le najboljših med najboljšimi in neposrednim prehodom v polfinale in finale bomo ustvarili neposreden pritisk na športnike, ki se bodo potegovali za naslov absolutnega prvaka," je v izjavi dejal predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe.

Dodal je še, da bo časovna umestitev dogodka prvič zagotavljala, da bo atletika vsako leto deležna največjega dosega občinstva.

