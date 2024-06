Seville ugnal Lylesa

Jamajčan Oblique Seville je v domačem Kingstonu zablestel na atletskem mitingu srebrne svetovne serije, ko je v devetih sekundah in 82 stotinkah (veter +0,9 m/s) postavil najboljši izid sezone na svetu v teku na 100 m in ugnal svetovnega prvaka Noaha Lylesa iz ZDA. Aktualni svetovni prvak je bil drugi z 9,85 sekunde.

Triindvajsetletni Seville je izboljšal svoj osebni rekord (9,86) po zaslugi odličnega teka, med katerim je pokvaril vrnitev Lylesa na tekmovanja, a je Američan prav tako zmogel odlično predstavo blizu rekorda kariere (9,83). Sprinterja sta tekla bistveno hitreje od dosedanjega najboljšega časa v 2024, ki sta ga z 9,93 imela Američana Christian Miller in Kendal Williams.

Jamajčana trenira Glen Mills, nekdanji mentor športne legende Usaina Bolta, za katerega Jamajka že od njegove upokojitve leta 2017 išče naslednika. Seville je na zadnjih velikih prvenstvih zbral tretje in četrti mesti, ti uvrstitvi je zabeležil v štafeti 4 x 100 m na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021 in v teku na 100 m na svetovnem prvenstvu v Eugenu 2022, bron pa je osvojil v Budimpešti lani v štafeti, na 100 m pa je bil četrti.

Lyles je imel izjemno svetovno prvenstvo lani v madžarski prestolnici, ko je bil okronan za prvaka na 100, 200 in 4 x 100 m. Na olimpijskih igrah v Parizu med 26. julijem in 11. avgustom bosta Seville in Lyles glede na tokratni predstavi in teke v zadnjem obdobju velika favorita.

Devetnajstletni Jaydon Hibbert, mladinski svetovni rekorder, je v troskoku poletel 17,75 metra (veter -0,7 m/s) za dosežek leta na svetu. Atletinja iz Svete Lucije Julien Alfred je dosegla drugo predstavo sezone v teku na 100 metrov, ko je cilj prečkala po 10 sekundah in 78 stotinkah (+1,3 m/s veter). Svetovna dvoranska prvakinja v teku na 60 m z ovirami Bahamka Devynne Charlton je na 100 m z ovirami slavila z 12,64, Američan Trey Cunningham pa prav tako na visokih ovirah s 13,12, oba ob dovoljeni pomoči vetra, a izidov leta nista popravila.