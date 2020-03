Samo v New Yorku 20 tisoč okuženih in 280 mrtvih

V državi New York so do srede zvečer zabeležili 33 tisoč okužb in 366 mrtvih, samo v mestu New York pa 20 tisoč okuženih in 280 mrtvih. Preostale zvezne države so daleč zadaj, vendar tudi tam narašča število okužb in smrti, poroča STA.

Župan New Yorka Bill de Blasio je ocenil, da se bo do konca pandemije s koronavirusom okužila polovica mestnega prebivalstva oziroma več kot štiri milijone ljudi. Dodal je, da bo imelo 80 odstotkov okuženih le blažje simptome bolezni. Do takrat pa je še daleč in v mestu nastaja kriza.

Ponekod se morajo medicinske sestre zaradi pomanjkanja opreme zaščititi z oblekami iz vreč za smeti, pri bolnišnici Bellevue so postavili prvo zasilno mrtvašnico, ker je redna že polna.

Mesto kliče na pomoč upokojene zdravnike in medicinske sestre iz drugih delov ZDA, de Blasio pa je ukazal odstraniti koše s košarkarskih igrišč, ker mladina ne upošteva prepovedi druženja.