V šmarskem domu upokojencev že 32 okuženih #vŽivo

V šmarskem domu upokojencev je okužba z novim koronavirusom trenutno potrjena pri 32 stanovalcih, kar je šest več kot v sredo. Nove informacije glede epidemije bodo ob 11. uri na vladi podali državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti, poveljnik Republiškega štaba civilne zaščite Srečko Šestan in vladni govorec Jelko Kacin. Na izjavi se jim bosta pridružili tudi zdravnici, ki bosta spregovorili o pomenu uporabe zaščitnih mask in njihovi domači izdelavi. Izjavo v živo prenašamo na Siol.net.

V šmarskem domu starostnikov je okužba z novim koronavirusom trenutno potrjena pri 32 stanovalcih, kar je šest več kot v sredo. Tri stanovalce so v sredo hospitalizirali v celjski bolnišnici. Pri zaposlenih novih okužb niso potrdili, kar pomeni, da jih je s koronavirusom okuženih skupaj šest, so danes sporočili s šmarske občine.

Direktorica šmarskega doma upokojencev: virus je izredno agresiven

Kot je povedala direktorica doma Gordana Drimel, je virus izredno agresiven, širi se hitreje, kot so pričakovali. V domu izvajajo vse mogoče ukrepe s sredstvi, ki jih imajo na razpolago. Ker se bolezenski znaki še pojavljajo, pričakuje porast potrjenih okužb tudi v prihodnjih dneh.

"V samem začetku je veljalo prepričanje, da postane človek kužen, ko zboli z znaki virusnega obolenja, kot so povišana telesna temperatura, nahod, slabo počutje in kašelj. Vendar glede na potek v naši ustanovi, tako pri stanovalcih kot zaposlenih, kjer večina trenutno na srečo preboleva z blažjo simptomatiko, tega zagotovo ne moremo potrditi," je dejala Drimlova.

Dodatne brise bodo odvzemali po navodilih zdravnika. Vsi stanovalci so pod nadzorom zdravnikov primarne ravni in infektologa. Zaposleni doma upokojencev vseskozi poostreno spremljajo zdravstveno stanje in o vseh morebitnih spremembah in počutju sproti obveščajo svojce. Prav tako zaposleni vso skrb posvečajo nalogi, da je za stanovalce kar se da najboljše in najlepše poskrbljeno in da bodo bolezen čim prej in čim lažje preboleli.

Kacin: Mi nismo in nočemo biti Italija

Vladni govorec, veleposlanik Jelko Kacin je na začetku današnje izjave za javnost poudaril, da je spodbudno, da so državljani zelo prizadevni pri upoštevanju omejevalnih ukrepov in da širjenje novega koronavirusa v Sloveniji v prvih treh tednih ni bilo tako hitro kot v nekaterih drugih državah. "Mi nismo Italija in nočemo biti Italija. Mi to zmoremo," je poudaril Kacin. "Vsi si želimo, da naš skupni evropski prostor in evropsko idejo prostega gibanja čim prej ponovno oživimo," je glede 25. obletnice schengenskega območja.

"Če smo imeli včeraj 50 dodatnih okužb in to preračunamo na velikost Nemčije, bi to pomenilo dva tisoč novih okužb v Nemčiji. Če naredimo primerjavo z ZDA, to pomeni več kot devet tisoč novih okužb v ZDA. Ključna je naša samozaščita, zaradi nas in zaradi drugih," je poudaril Kacin.

"Žal je precej takšnih, ki želijo krizo izkoristiti za lasten dobiček"

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Aleš Cantarutti je pojasnil, da so aktivnosti gospodarskega ministrstva osredotočeni na dve področji, in sicer na ukrepe za vse sfere gospodarstva ter na nabavo zaščitnih sredstev. V zadnjih 14 dneh smo prejeli več kot tisoč ponudb in pobud za dobavo zaščitnih sredstev, pomoč pri logistiki ter za domačo proizvodnjo zaščitnih sredstev. "Naša prva naloga je bila, da vemo, s čim operiramo, na kaj lahko v tem kratkem času tudi računamo," je pojasnil Cantarutti.

"Na žalost imamo veliko podjetij in podjetnikov, ki si iskreno želijo pomagati, žal pa imamo tudi precej takšnih, ki želijo to krizo izkoristiti za lasten dobiček in se finančno okoristiti. Tudi tukaj želimo narediti karseda jasen pregled," je dejal državni sekretar. Kot je povedal, so trenutno usmerjeni v tri cilje: dobavo opreme za ključne skupine v zdravstvu, socialnih službah in civilni zaščiti, pospešeno nabavo večjih zalog, ki bo uporabna v gospodarstvu, lekarnah in trgovinah, ter vzpostavitev domače proizvodnje zaščitne opreme.

Cantarutti: Gremo v nabavo še dodatnih respiratorjev

Kot je povedal, zaloge v vojaškem skladišču Roje niso prazne. Včeraj je v Slovenijo prišla pošiljka mask in zaščitne opreme s Češke, dan pred tem pa so v uradu za zaščito in reševanje 500 pralnih mask in 119 zaščitnih plaščev. Včeraj smo dobavili še 920 mask, danes dodatnih dva tisoč. "Računamo, da bo v torek dobavljenih že 5.700 mask, od začetka aprila pa vsak dan dodatnih deset tisoč pralnih mask iz podjetja Prevent & Deloza," je pojasnil Cantarutti.

Slovenija bo v določeni meri pri proizvodnji mask in zaščitne opreme deloma samooskrbna, je dejal državni sekretar. Ko gre za respiratorje, je dejal, da je za petek planirana dobava 20 ventilatorjev v celjsko bolnišnico. Zavod za blagovne rezerve je v preteklih dneh sklenil pogodbe za 326 dodatnih respiratorjev, če k temu prištejemo še respiratorje, ki so jih naročili v ljubljanski in celjski bolnišnici ter dodamo še donacijo HSE, potem smo pri dodatnih 472 respiratorjih za slovenske bolnišnice. "Ne vemo, ali je to dovolj, zato gremo takoj v dobavo vsaj še stotih respiratorjev," je povedal Cantarutti. Slovenija po njegovih besedah v štirih do šestih tednih pričakuje več kot 470 respiratorjev.

Zavod za blagovne rezerve je po njegovih besedah med drugim sklenil pogodbe za 25 milijonov trislojnih kirurških mask, za 4,5 milijona FFP 2 mask z respiratorjem in milijon mask standarda 3 z respiratorjem. "To so maske, ki so nujno potrebne za zdravstveno osebje in osebje v domovih za ostarele," je poudaril državni sekretar. Manjšo pošiljko pričakujejo še v tem tednu, večje pa v naslednjem tednu, je dodal Cantarutti.