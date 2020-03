Občina ni vedela, da k njim prihajajo "španski" Slovenci v karanteno

Zgodaj zjutraj je na brniškem letališču pristalo izredno letalo, ki je iz Španije pripeljalo Slovence in nekaj Avstrijcev. Slovenske državljane so že prepeljali v Velenje, kjer bodo v enem od hotelov ostali v karanteni. Na občini o tem niso vedeli nič. V prihodnjih dneh se pričakuje še več vrnitev slovenskih državljanov.

Iz Španije, kjer je eno od glavnih žarišč koronavirusa v Evropi, se je danes s humanitarnim letalskim prevozom vrnilo okrog 50 Slovencev, na letalu pa je bilo tudi nekaj avstrijskih državljanov.

Slovenske državljane so že odpeljali v Velenje, kjer bodo 14 dni v karanteni v hotelu Paka, ki ga je slovenski državi v uporabo ponudil lastnik velenjskega Gorenja Hisense. Ob tem so državi ponudili še vilo Herberstein.

Dobro jutro 🇸🇮, takole so zgodaj zjutraj prileteli naši 🇪🇦 "Španci" in z njimi tudi nekaj 🇦🇹. Dobrodošli doma, sedaj pa že v karanteni na oni strani Trojan. pic.twitter.com/LUuJBw2WVM — JelkoKacin (@JelkoKacin) March 27, 2020

Občina Velenje ni vedela za odločitev Hisensa

Za ta ukrep pa niso vedeli na občini Velenje. Zanj so izvedeli iz medijev, zato od vlade pričakujejo pojasnila.

"Vladi Republike Slovenije sporočamo, da je tovrstno ravnanje, brez soglasja lokalne skupnosti, skrajno neodgovorno, saj povzroča dodatne skrbi in negotovost pri ljudeh, ki so v tem kriznem obdobju že tako nezaupljivi. Kot lokalna skupnost smo v prvi vrsti zadolženi, da poskrbimo za zdravje in varnost naših občank in občanov ter jih ne izpostavljamo dodatnim tveganjem za morebitno okužbo s koronavirusom," so zapisali v sporočilu za javnost.

Dodajajo, da so vedno pripravljeni pomagati ranljivim skupinam posameznikov, vendar "pričakujemo, da bomo v takšne odločitve aktivno vključeni, saj bomo le tako lahko pravočasno sprejemali potrebne preventivne in varnostne ukrepe ter o tem obveščali javnost".

Še kar nekaj vrnitvenih poletov

S poletom iz Španije pa se vračanje slovenskih državljanov v domovino še ni končalo. Zaradi velikega zanimanja bo predvidoma v soboto iz Madrida odletelo še eno letalo s slovenskimi državljani. Evakuacijski polet je predviden tudi iz finske prestolnice Helsinki (v prihodnjem tednu), letalo pa se ob večjem zanimanju lahko ustavi tudi v kateri od drugih skandinavskih držav.

Prav tako urejajo polet iz Srednje Amerike. Kot je sporočilo veleposlaništvo v Brasilii, bodo organizirani trije poleti, in sicer danes iz Quita prek Guayaquila v Frankfurt, v soboto in ponedeljek pa iz Quita prek Guayaquila v Madrid. Gre za posebne polete, vozovnice je mogoče rezervirati samo prek veleposlaništev, so opozorili.

Na zunanjem ministrstvu so poleg tega opozorili, da bo samo še danes mogoč direktni polet iz Pariza v Zagreb. Od sobote bo mogoče v Zagreb priti le še posredno prek Amsterdama, Londona, Bruslja ali Frankfurta, poroča STA.