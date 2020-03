Hisense iz Kitajske pošilja večjo količino zaščitne opreme

Kitajski lastnik velenjskega Gorenja Hisense aktivno pomaga z donacijami zaščitne medicinske opreme in aparatov v boju z epidemijo novega koronavirusa. Na poti v Slovenijo je že večja pošiljka zaščitne in medicinske opreme, vladi pa je v brezplačno uporabo ponudil tudi svoje nepremičnine in vozila, če bi se to izkazalo za potrebno.