Gasilci poskrbeli za aplavz, ob katerem se naježi koža #video

Danes smo v znak solidarnosti in podpore obiskali zdravstvene delavce Infekcijske klinike v Ljubljani. Z iskrenim aplavzom se jim želimo zahvaliti za ves njihov trud in delo, ki ga opravljajo v teh dneh. HVALA!! #OstanimoZdravi #OstaniDoma #GBL Today, in a gesture of solidarity and support, we visited the staff of the Infection Clinic in Ljubljana. With sincere applause, we want to thank them for all their hard work and the work they do these days. THANK YOU !! #StaySafe #StayHome #FDLJ