Čedalje večji požari na Šentviškem hribu, je kriv požigalec?

Medtem, ko naše zdravje v mesecu marcu najbolj ogrožajo okužbe s koronavirusom, se morajo gasilci in policisti, ki se trudjo ostati zdravi, da bi lahko pomagali ljudem, ukvarjati tudi s številnimi požari - takimi, ki so posledica kurjenja kljub prepovedi in celo takšnimi, ki bi lahko bili namerno podtaknjeni. Policisti so namreč na območju šentviškega hriba letos obravnavali že sedem požarov v naravnem okolju.

"V štirih požarih do katerih je prišlo v mesecu marcu, obstaja sum, da so bili požari posledica storjenega kaznivega dejanja in zato policisti intenzivno opravljajo naloge za izsleditev trenutno še neznanega storilca," so povedali na Policijski upravi Ljubljana (PU Ljubljana).

Lokalni prebivalci imajo požarov dovolj, skrbi jih razsežnost novih, zato so se organizirali, večkrat obiskujejo hrib, oprezajo naokrog in stražijo. Kot pravijo nekateri, naj bi v gozdu celo našli že pripravljene manjše kupe, pripravljene za prižig ognja, a nikogar v bližini. V zadnjih dneh so si lahko nekoliko oddahnili zgolj zaradi vremenskih razmer.

Vsak nov požar obsežnejši in bolj zahteven

"Glede na število posredovanj na območju Šentviškega hriba, je bilo v zadnjem obdobju naše delo res izjemno intenzivno. Vedno je šlo seveda za požar v naravi," je povedal Robert Okorn z Gasilske brigade Ljubljana (GBL).

Prvič na območju posredovali 10. marca , ko so skupaj s PGD Šentvid pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov. V intervenciji je posredovalo 27 gasilcev s šestimi vozili .



, ko so skupaj s PGD Šentvid pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov. V intervenciji je posredovalo . Druga intervencija je bila že dva dneva kasneje, 12. marca , ko je okoli 28 gasilcev je pogasilo gozdno podrast na površini okoli 500 kvadratnih metrov.



, ko je okoli je pogasilo gozdno podrast na površini okoli 500 kvadratnih metrov. A mir tudi po tem požaru ni trajal dolgo, saj so bili že dva dneva zatem, 14. marca , ponovno aktivirani. Tokrat sta zagorela podrast in mešani gozd na dveh lokacijah nad šentviškim predorom.



"Požar smo locirali s pomočjo brezpilotnega zrakoplova. Zaradi težkega terena smo se do požara prebijali zelo počasi. Z manjšimi vozili in ročnim orodjem smo požar omejili in tudi pogasili. Poleg GBL so sodelovale še štiri prostovoljne operativne gasilske enote. Skupaj je bilo na delu 34 gasilcev z devetimi vozili ," je povedal Okorn.







, ponovno aktivirani. Tokrat sta zagorela podrast in mešani gozd na dveh lokacijah nad šentviškim predorom. "Požar smo locirali s pomočjo brezpilotnega zrakoplova. Zaradi težkega terena smo se do požara prebijali zelo počasi. Z manjšimi vozili in ročnim orodjem smo požar omejili in tudi pogasili. Poleg GBL so sodelovale še štiri prostovoljne operativne gasilske enote. Skupaj je bilo na delu ," je povedal Okorn. Posredovanje gasilcev je bilo ponovno potrebno že čez štiri dni, 18. marca . Pogasilo ga je 51 gasilcev iz GBL in štirih prostovoljnih enot.



. Pogasilo ga je iz GBL in štirih prostovoljnih enot. "Med 19. in 20. marcem se je intenzivnost še stopnjevala, saj smo izvedli kar štiri intervencije. Delo je bilo zelo zahtevno, ob pomoči družbe Dars smo uporabili vodo iz rezervoarja za tunel Šentvid, pri polaganju cevovoda sta nam s svojimi traktorji pomagala tudi dva domačina," je povedal Okorn.

V najobsežnejši intervenciji v petek posredovalo 91 gasilcev in helikopter

Najbolj obsežno interveniranje pa je bilo v petek, 20. marca, v popoldanskih urah, ko se je zaradi vetra požar hitro širil po hribu navzgor.

Bazen za polnjenje helikopterske vreče za gašenje požara so gasilci postavil na nogometnem igrišču Škofijske gimnazije v Šentvidu. Foto: Gasilska brigada Ljubljana

"Poleg več gasilskih enot smo aktivirali tudi helikopter SV za pomoč pri gašenju. Bazen za polnjenje helikopterske vreče za gašenje požara smo postavil na nogometnem igrišču Škofijske gimnazije v Šentvidu. Za dobavo gasilne vode na požarišče smo uporabili tudi traktorje z večjimi plastičnimi cisternami," je pojasnil Okorn in dodal, da je helikopter izvajal gašenje notranjega dela požara, v ta namen pa opravil 21 naletov oziroma odmetov vode.

"Na intervenciji je bilo na delu 90 gasilcev s pomočjo 19 vozil. Na požaru je bila prisotna tudi policija, ki preiskuje dogodek kot sum požiga, prav zaradi pogostosti dogodkov na tem območju. Po tej intervenciji smo izvedli še več preventivnih pregledov požarišča, ob pojavu dima smo prekopali in zalili posamična požarišča. Dostop do požarišč je bil težak in zahteven tudi na naša vozila. Pa vendar smo zadevo uspešno reševali zaradi izkušenosti ter seveda tudi iznajdljivosti naših voznikov," je pojasnil Okorn.

Gasilci PGD Ljubljana – Šentvid so v soboto pozivali vse ljudi, naj zapustijo območje Šentviškega hriba.

Povzročitelju grozita denarna in zaporna kazen

V enem od naštetih primerov policisti obravnavajo kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari, za kar je zagrožena denarna kazen ali zapor do dveh let.

V treh primerih obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen zapora do petih let.

Vse, ki bi karkoli vedeli o dogajanju na Šentviškem hribu, policija prosi, da jih o tem obvestijo



"Z občani na območju policisti že sedaj sodelujejo, vsekakor pa vse, ki bi o požarih na navedenem območju karkoli vedeli, naprošamo, da to sporočijo na Policijsko postajo Ljubljana Šiška na telefonsko številko 01 583 37 00 ali 113 oziroma na anonimni telefon 080 1200," še sporočajo s policije.

Helikopter, ki je 20. marca nad Šentviškim hribom izvajal gašenje notranjega dela požara, je v ta namen opravil 21 naletov oziroma odmetov vode. Foto: Gasilska brigada Ljubljana

Še vedno velja prepoved kurjenja v naravi

"V zadnjih nekaj dneh smo kljub temu, da je bila v petek, 20. 3., razglašena velika požarna ogroženost, obravnavali več požarov in nedovoljenega kurjenja v naravnem okolju na območju celotnega območja PU Ljubljana. V večini primerov je bilo ugotovljeno, da je do požarov prišlo pri sežiganju vejevja in drugega materiala pri različnih spomladanskih opravilih, posledično pa je to pomenilo veliko obremenitev interventnih služb, predvsem gasilcev in policistov. Prav gasilci in policisti sodijo med poklice, ki so zelo obremenjeni s preprečevanjem širjenja korona virusa. Da jih ne bi dodatno obremenili in bi čim več gasilcev in policistov ohranili v stanju pripravljenosti za potrebe morebitne pomoči ob širjenju epidemije, pozivamo vse na pazljivost pri opravilih v naravi," še sporočajo policisti.