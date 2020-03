Velik požar blizu slovenske meje usoden za več konj #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V bližini avstrijskega mesta Lipnica je včeraj do tal pogorelo veliko posestvo s konji. S požarom se je borilo okoli 250 gasilcev, ki jim je delo dodatno oviral močan veter. Ogenj jim je uspelo omejiti šele po uri in pol, vseh konj pa jim ni uspelo rešiti.

Posnetek iz zraka

V okolici Lipnice (Leibnitz), ki je okoli 20 kilometrov oddaljena od slovenske meje, je včeraj okoli poldneva na posestvu z več hlevi in manežami izbruhnil obsežen požar.

Foto: Stadtfeuerwehr Leibnitz Po navedbah lipniških gasilcev je zagorelo v enem izmed hlevov, požar pa se je zaradi močnega vetra in večinoma lesenih objektov hitro razširil na celotno posestvo.

Na prizorišče je prispelo 25 gasilskih društev z okoli 250 gasilci, ki jim je močan veter oteževal gašenje. Pepel je odnašalo proti bližnjemu gozdu, kar je povzročalo dodatne manjše požare. Stavbe, nekatere stare več sto let, so večinoma zgorele do tal.

Foto: Stadtfeuerwehr Leibnitz Požar jim je uspelo ukrotiti šele po poldrugi uri. Na srečo ni zahteval človeških življenj, so pa gasilci na pogorišču našli več trupel konj, ki se jim ni uspelo razbežati.

Foto: Stadtfeuerwehr Leibnitz Vzrok požara še ni znan.

Foto: Stadtfeuerwehr Leibnitz Foto: Stadtfeuerwehr Leibnitz Foto: Stadtfeuerwehr Leibnitz Foto: Stadtfeuerwehr Leibnitz Foto: Stadtfeuerwehr Leibnitz