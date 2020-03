Noč po požaru na Šentviškem hribu brez posebnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Noč po petkovem popoldanskem požaru na Šentviškem hribu je minila brez posebnosti, so pojasnili na Gasilski brigadi Ljubljana. Ponoči je na terenu v gasilski straži namreč ostalo okoli deset gasilcev, ki bi gasili morebitna manjša žarišča. To je bil sicer že šesti požar na istem območju v nekaj dneh.

Požar, ki je v petek okoli 14.30 izbruhnil na pobočju Šentviškega hriba v ljubljanskem Šentvidu, je 91 ljubljanskim gasilcem uspelo omejiti do večera. Intervencijo intenzivnega gašenja so zaključili okoli 19. ure, pri gašenju so pomagali tudi s helikopterjem, je poročal STA.

Opravil je 21 preletov in zelo učinkovito gasil požar, so v ljubljanski gasilski brigadi zapisali na Facebooku.