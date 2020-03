Kljub prepovedi kurjenja požari zaradi opravil dodatno ogrožajo razmere #foto

Kljub temu, da je bila v petek, 20. marca, razglašena velika požarna ogroženost, so ljubljanski policisti v zadnjih dneh obravnavali več požarov in nedovoljenega kurjenja v naravnem okolju. V večini primerov je bilo ugotovljeno, da je do požarov prišlo pri sežiganju vejevja in drugega materiala pri različnih spomladanskih opravilih, posledično pa je to pomenilo uporabo interventnih služb, predvsem gasilcev in policistov. Policisti in gasilci zato pozivajo k doslednemu upoštevanju prepovedi kurjenja.

"Prav gasilci in policisti sodijo med poklice, ki so zelo obremenjeni s preprečevanjem širjenja koronavirusa. Da jih ne bi dodatno obremenili in bi čim več gasilcev in policistov ohranili v stanju pripravljenosti za potrebe morebitne pomoči ob širjenju epidemije, pozivamo vse na pazljivost pri opravilih v naravi," pozivajo policisti PU Ljubljana.

"Gasilci se zelo trudimo, da bomo ostali zdravi"

"Situacija v povezavi z izbruhom epidemije koronavirisa je mnogo ljudi prisilila, da so večinoma doma. Mnogo od njih ta čas izkoristi za spomladanska opravila na vrtovih in travnikih. Opažamo, da zaradi tega prihaja do povečanega kurjenja v naravi in posledično do požarov. Gasilci se zelo trudimo, da bomo ostali zdravi in sposobni za posredovanja ob različnih nesrečah. Izpostavljanje in obremenjevanje gasilcev v teh dneh enostavno ni potrebno," sporočajo z Gasilske brigade Ljubljana, kjer v trenutnem stanju veljajo tudi strogi zaščitni ukrepi.

Na območju Debnega vrha in Pečarja na obrobju Ljubljane je v požaru posredovalo večje število gasilcev. Foto: PGD Zgornji Kašelj Velika požarna ogroženost naravnega okolja je od 20. marca 2020 razglašena na območju celotne države.



Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.



V soboto tudi večja požara na območju Sostrega in Debnega vrha

V soboto je okoli 10. ure prišlo do dveh požarov na območju Sostrega in Debnega vrha v Ljubljani. Zagorelo je podrastje pod električnimi daljnovodi. Gasilci so oba požara pogasili, policisti so kraja zavarovali in opravili ogled kraja.

Za požar na območju Debnega vrha ni znano, ali je nastal zaradi kurjenja v naravi. Foto: PGD Sostro

Trenutno policisti še zbirajo obvestila v zvezi suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, o vseh zbranih obvestilih pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Debni vrh po požaru. Foto: PGD Sostro

Po podatkih centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje so požar na površini okoli devetih hektarjev pogasili gasilci GB Ljubljana, PGD Sostro, Bizovik, Zadobrova-Sneberje-Novo Polje, Lipoglav in Zgornji Kašelj.

Zagorelo je okoli devet hektarjev površin. Foto: PGD Sostro

V zahtevnejšem požaru v Šentvidu je moral posredovati tudi helikopter za gašenje

V petek, 20. 3., so bili policisti nekaj pred 15. uro obveščeni tudi o požaru na območju Šentvida. Zagorelo je podrastje v gozdu. Gasilci so požar pogasili pri čemer so zaradi nedostopnosti terena uporabili tudi helikopter za gašenje.

Policisti so kraj zavarovali in tekom naslednjega dne opravili ogled kraja požara. Trenutno policisti še zbirajo obvestila v zvezi suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, o vseh zbranih obvestilih pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.