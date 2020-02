Gasilsko vozilo za pol milijona, ki bi ga moralo imeti vsako društvo #video

V brigadi so nam pokazali nadgradnjo in opremo vozila, s katerim so pripravljeni na reševanje naših življenj in premoženja.

V brigadi so nam pokazali nadgradnjo in opremo vozila, s katerim so pripravljeni na reševanje naših življenj in premoženja. Foto: Ana Kovač

Gasilska brigada Ljubljana (GBL) je pred tednom dni prejela novo vozilo, za katero so skrbno pripravili zelo natančen razpis. Gre za kombinirano vozilo, ki bi ga moralo imeti vsako društvo, pravijo v brigadi, a zatakne se običajno pri njegovi ceni, saj stane pol milijona evrov. Čeprav mnogi zmotno mislijo, da je za takšno ceno "krivo" podvozje prestižne nemške znamke, pa to predstavlja manj kot petino celotne vrednosti.

V garaži Gasilske brigade Ljubljana je velik semafor s števili od 1 do 8 ter 11 do 18. Ravno toliko je tudi prostih mest v garaži z gasilskimi vozili. Foto: Ana Kovač

Garaža je razdeljena na več gasilskih sektorjev, in sicer na vozila za požar, vozila za tehnične intervencije, imajo pa še specialna vozila, kot so vozila za razna odpiranja, za reševanja na vodi in iz nje in vozilo z dodatnimi specialnimi gasilnimi sredstvi, kot sta CO 2 in prah, nam je pojasnil vodja izmene Jure Dolinar.

"Če se gasilsko vozilo ustavi sredi križišča, mu sledi več drugih gasilskih vozil, ki skupaj tvorijo vlak za intervencijo," pojasnjuje vodja izmene Jure Dolinar. Foto: Ana Kovač V vlaku, kot imenujejo običajno sestavo gasilskih vozil, ki v primeru požara zapeljejo na intervencijo, je prvo vozilo namenjeno vodenju intervencije.

V njem sta dve delovni mesti z računalniki in vodja intervencije skrbi, da vse poteka tako, kot mora. Iz tega vozila torej poteka vodenje sektorjev, komunikacija s samo centralo, komunikacija z mediji, ne nazadnje tudi komunikacija s policijo in reševalci, ki skupaj na intervenciji tvorijo štab intervencij in vodstvo.

Ker to vozilo na intervenciji ne more posredovati samo od sebe, mora imeti s seboj tudi vozila, namenjena posredovanju.

Za njim najprej na teren zapelje vozilo za posadko, tako imenovano kombinirano vozilo, ki ima 2,5 kubičnega metra vode in zelo veliko opreme. Prav takšno novo vozilo so pred tednom dni prejeli na brigadi in prav tega so nam tudi natančneje razkazali.

Za požar stanovanja gredo na teren prva štiri vozila za požarni izvoz, če pa je potreba po zalogi vode večja, vlaku sledi tudi peto vozilo. Na fotografiji so vozila od številke 1 do 5 od leve proti desni in v tem zaporedju se tudi odpeljejo na intervencijo. Foto: Ana Kovač

Lestev GBL je dolga 32 metrov in seže do osmega nadstropja

Za njim na teren zapelje vozilo za reševanje z višin. To skrbi za to, da gasilci lažje pridejo do samega mesta na ostrešju, ki ga odprejo.

"Lestve so različnih velikosti. Naše vozilo za reševanje z višin ima lestev dolžine 32 metrov, z njo pa efektivno dosežemo sedmo ali osmo nadstropje. Seveda je odvisno, kakšne so postavitvene površine pri samih objektih in koliko lahko sama lestev pride do objekta. Lahko bi sicer imeli tudi lestve, ki so višje, na primer 50, 60 ali celo 70 metrov, vendar je v slovenskih mestih težava dostop s temi vozili do samega mesta, ker ni ustreznih postavitvenih površin. Mi z lestvijo rešujemo nekje do višine 22 metrov, kar pa je po slovenskih smernicah tudi meja med visokimi in nizkimi stavbami," je povedal vodja izmene v GBL Jure Dolinar.

GBL uporablja lestev, ki je dolga 32 metrov. Foto: Ana Kovač

Četrto vozilo, ki pripelje na teren v vlaku, ima prostora le za tri gasilce, in sicer zato, ker je to vozilo namenjeno prevozu večje količine vode. Za takojšnjo zalogo vode najprej na terenu poskrbi drugo kombinirano vozilo, nato pa pripeljejo večje količine vode s četrtim vozilom. To vozilo poskrbi za vodo ob uporabi vozila z lestvijo, ki vode nima s seboj. V tem vozilu je okoli 4 do 5 kubičnih metrov vode, da pa je vode zadosti, ob večjih požarih aktivirajo tudi vozilo pet, ki vlaku vozil sledi v večjih požarih in ima s seboj 13 tisoč litrov vode. Neko osnovno zalogo vode torej gasilci že pripeljejo s sabo.

Če sredi križišča stoji gasilski kombi, je treba počakati, da za njim mimo pripeljejo vsa druga vozila. Foto: Ana Kovač

Pozor: Če se gasilski kombi ustavi sredi križišča, za njim prihajajo vsa druga vozila

"Treba je opozoriti na to, da gasilci velikokrat vozijo v vlaku vozil, sploh ob večjih požarih. Prvo vozilo gre pogosto najprej v križišče, se tam ustavi in takrat morda veliko voznikov začudeno gleda, zakaj vozilo tam stoji, a čaka ostala počasnejša vozila, da se pripeljejo za njim in s tem 'čisti' oziroma dela prostor vozilom za seboj. Peto vozilo je veliko, manj okretno, ima štiri osi in je zato tudi počasno. Da bi tako vozilo ves čas zaviralo in pospeševalo, bi bila hitrost prihoda na kraj veliko manjša," je razložil Dolinar.

Video: Pozor, za prvim vozilom prihajajo še druga gasilska vozila!

Kombinirano vozilo: številčna posadka in oprema za vse situacije

Kombinirano vozilo gasilci imenujejo kar z oznako GVC 16/25, pogovorno ga kličejo kar "kombinirka". S seboj vozi okoli 2.500 litrov vode, v njem je običajno vodja in še pet gasilcev. Prednost je, da ima zelo veliko opreme za najrazličnejše situacije, vsa pa je zelo skrbno in natančno izbrana.

"To je s tehničnega vidika zelo dobro opremljeno vozilo, kar pa pomeni, da je tudi zelo drago. Takšno vozilo ima tudi veliko število izvozov, kajti veliko število intervencij potrebuje ravno takšno število gasilcev in tako kombinacijo opreme. To vozilo lahko na intervencijo pripelje samostojno ali v kombinaciji z drugimi vozili," je pojasnil Dolinar ob starejši različici tega kombiniranega vozila.

Video: S tem vozilom na teren do osem gasilcev

Oprema je namenjena tako za tehnične intervencije, kar pomeni, da lahko rešujejo v osnovnih prometnih nesrečah in z opremo režejo in razpirajo, namenjena pa je tudi gašenju požarov. Foto: Ana Kovač

"To vozilo ni tako drago zaradi znamke"

Popolnoma novo kombinirano vozilo, za katero trenutno še potekajo usposabljanja, je v garažah GBL približno teden dni in bo v uporabi prav tako čez približno teden dni. Gre za vozilo, ki bi ga morala imeti vsa gasilska društva, a je izredno drago – zanj je treba odšteti okoli pol milijona evrov. Ob tem se mnogi pogosto zmotno obdregnejo ob znamko, saj gre za podvozje Mercedes-Benz, a podvozje stane manj kot petino vrednosti celotnega vozila, pomembna je vsa oprema, ki je na njem, nam pojasnijo gasilci.

"Cena podvozja predstavlja manj kot petino celotne vrednosti vozila," pojasni Primož Grom, "oče" vozila, kot ga v šali imenujejo v GBL. Razpis za takšno vozilo je sestavljen premišljeno in natančno do zadnjega vijaka, pove. Foto: Ana Kovač

"Gre za osnovno vozilo za gašenje in reševanje. Ni namenjeno samo gašenju, kot veliko ljudi misli, a je namenjeno tudi drugim intervencijam, ki jih gasilci opravljamo. Gasilci namreč imamo eno tretjino požarnih intervencij, vse preostalo pa so druge pomoči," je povedal Primož Grom, vodja tehnične službe.

Kot pravi Grom, je naročanje takšnega vozila izredno kompleksno. Vse, kar vsebuje, je natančno načrtovano, za to pa prav pridejo leta izkušenj, ki jih ima Grom z opremo. Kot pravi, so zelo natančno in "do zadnjega vijaka" oblikovali svoje zahteve.

Video: Na razpis za opremo vozila se lahko prijavijo le najboljši

Video: Prvi levi boks za tehnično pomoč in posredovanje

"Takšno vozilo bi morala imeti vsaka enota"

"Gre za večnamensko vozilo, ki bi ga morala imeti vsaka enota, pa ni važno, ali gre za manjšo občino ali Ljubljano. To je avto, pri katerem je poudarek na številčni posadki – z njim se lahko pelje osem gasilcev, kar je tudi formacijsko lepo razdeljeno in usklajeno tudi s plačnim sistemom. Tako vozilo mora iti na vsako intervencijo, to je osnova, temu pa se dodajo specialna vozila, če sam ne more opraviti vsega. Gre na vsak požar, prometno ali ekološko nesrečo, na tehnično intervencijo, kamorkoli. Ima dobro posadko, veliko opreme in s to opremo naredi 90 odstotkov vseh intervencij," je razložil Grom.

Video: Voznik upravlja vozilo na terenu tudi v zadnjem delu

V vozilu je vsak centimeter površine zelo dobro izkoriščen. Foto: Ana Kovač

Video: Vse je premišljeno in prostor dobro izkoriščen

Slovenski gasilci so opremljeni zelo dobro

Gasilska brigada je opremljena zelo dobro, tudi sicer so slovenski gasilci zelo dobro opremljeni, pravi Grom in doda, da nam izredno dobro opremljenost priznavajo tudi tujci. Sam je za vsako gasilsko društvo prav tako vesel, ko dobijo kakšno vozilo, kot za svojo poklicno enoto.

Video: Termovizija je v brigadi prisotna že od leta 1996

"Ta brigada ima opremo, ki si jo takšno mesto tudi zasluži. Vozil je trenutno 30, to število se spreminja in sem štejemo tudi manjša osebna vozila. Osnovnih vozil za gašenje in reševanje je pet, imamo bolj namensko vozilo za požare v naravnem okolju, vozilo za logistiko, kjer tudi orjemo neko vozilo, imamo vozilo za ekološke nezgode, klasični "vodonosci", kot jim rečemo oziroma vozila za gašenje, nekaj je prikolic, nekaj namenskih, tudi čoln imamo, razna dvigala in tako naprej. Prav večjih kamionov je 24," je povedal Grom.

Video: Gasilec se lahko opremi že med vožnjo

Galerija fotografij kombiniranega vozila GBL