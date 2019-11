Gasilec heroj: svojemu dedku je rešil življenje #video

Junaki, ki nas ob naravnih katastrofah nikoli ne pustijo na cedilu, so naši gasilci. Srčna zgodba prihaja iz majhne dolenjske vasi Vrh pri Višnji Gori. Tam odmeva junaško dejanje mladega gasilca Primoža Kastelica - življenje je rešil svojemu dedku, ta je ob podiranju drevesa doživel zastoj srca. S tem je prepričal kolege iz vse Slovenije, ki so mu častni naziv gasilec heroj podelili ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem. Konkurenca je bila sicer velika, saj je pri nas veliko požrtvovalnih gasilcev, ki nesebično rešujejo življenja.

Marjan Gros je listal po albumu spominov prostovoljnega gasilskega društva Vrh pri Višnji Gori. Kmalu bo v album dodal fotografijo s prireditve ob 150. obletnici gasilstva na Slovenskem, na kateri je njegov vnuk Primož Kastelic prejel naziv gasilec junak 2019.

Vnuk mu je rešil življenje

Kot je povedal Gros, so mu ob podelitvi v oči stopile solze. Če tistega skoraj usodnega dne 16. maja lani Primoža ne bi bilo ob njem, ga danes ne bi bilo več med živimi. "Z dedkom sva šla k sosedom podirat smreko, tam pa je med podiranjem doživel zastoj srca," je pripovedoval Primož. Dedek Marjan je dejal, da je vesel, da je še tu. "Zdravnica mi je rekla: Zdi se, da vas je bog nazaj poklical, in vnuku se zahvalite, da vam je rešil življenje," je dodal.

Primoža je za gasilstvo navdušil prav dedek. Ekipo Planeta sta popeljala po gasilskem domu in z njo delila srčno zgodbo o predanosti in požrtvovalnosti. Kot je dejal Marjan, je bil kar 35 let predsednik gasilskega društva. Na začetku so imeli reven gasilski dom, nato pa so sami zgradili novega.

Na izbor za gasilca junaka je Primoža prijavila teta. Če tega ne bi storila, naziv danes verjetno ne bi bil njegov, kljub uspehu pa ostaja skromen in na trenutke sramežljiv študent.

Primož Kastelic

Društvo bo po Primoževi zaslugi prejelo agregat, sam pa je ob prejemu naziva po zaslugi lastnega dejanja prejel še življenjsko darilo - dodaten čas, ki ga bo lahko preživel s svojim dedkom. Dedek mu je za spomin kupil spominsko ploščico, da se ga bo spominjal, tudi ko ga več ne bo.

Iz oči 67-letnika danes žarita sreča in ponos. Ne samo, da mu je vnuk rešil življenje, postal je tudi gasilec leta, kar za njihovo predano gasilsko družino pomeni več kot katerokoli drugo priznanje.