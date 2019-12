Namesto državi lahko svoj denar podarite gasilcem #video

Gasilci so tisti, ki nikoli ne razočarajo in večkrat poskrbijo za ljudski ponos. Ne le zaradi uspešnega gašenja požarov, zaradi nepredvidljivega vremena Slovencem vse večkrat priskočijo na pomoč tudi pri naravnih katastrofah. Tudi letos jim lahko namenite del svoje dohodnine. Gasilska zveza Slovenije se je letos odločila za modernejši način zbiranja tovrstnih donacij, zaradi katerega ne bo treba oditi na finančni urad – 0,5 odstotka svoje dohodnine boste lahko gasilcem namenili kar iz domačega fotelja.

Požari niso več najpogostejši razlog za posredovanje gasilcev. Večkrat kot gasijo namreč gasilci pomagajo ob prometnih nesrečah in odpravljajo posledice naravnih nesreč. Zato pa potrebujejo tudi drugo, ne le gasilsko opremo, so poročali v oddaji Planet 18.

Ljudi pozivajo, naj jim namenijo denar od dohodnine

Kot je povedal Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije, občine poskrbijo za sofinanciranje in organiziranost gasilcev, kar so dolžne tudi po zakonu, a različne opreme jim kljub temu primanjkuje. In da bi zbrali več sredstev za nove čelade in delovne obleke, želijo spodbuditi Slovence, da jim namenijo donacijo 0,5 odstotka od dohodnine. Več kot polovica nas tega obrazca za donacijo dohodnine ne odnese na pristojni finančni urad, zato so gasilci pripravili poenostavljen, digitalni način.

Gasilcem lahko pomagate tudi z zamenjavo ponudnika dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Namesto ugodnosti v obliki vrednostnega bona se lahko namreč odločite za donacijo, ki bo prihodnje leto mogoča tudi pri menjavi drugih ponudnikov.

Kljub modernizaciji pa obljubljajo, da bodo s koledarji še vedno hodili od vrat do vrat in z obiskom marsikomu polepšali dan.