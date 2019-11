Namesto da denar pustite državi, ga lahko podarite kakšnemu društvu

Do konca leta imajo davčni zavezanci čas, da izberejo (ali spremenijo) društvo, ki mu bodo namenili 0,5 odstotka dohodnine. Čeprav posameznika to nič ne stane, dobra polovica zavezancev dela dohodnine ne namenja nikomur, denar gre tako v proračun.

Vsak davčni zavezanec lahko zahteva, da se del njegove dohodnine v višini do 0,5 odstotka nameni za financiranje splošno-koristnih namenov, za financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov.

Vloge ni treba vlagati vsako leto

Če del dohodnine že namenjate nekomu in to želite še naprej, vam ni treba storiti nič, saj vloga, ki se jo v preteklosti že vložili, velja za nedoločen čas. Na novo se vlaga le, če želi zavezanec, ki do zdaj dela dohodnine ni namenjal nikomur, to storiti, ali če želi donacijo nameniti komu drugemu, kot jo je do zdaj.

Če boste vlogo podali do konca leta, se bo to že upoštevalo pri informativnih izračunih dohodnine za leto 2019, ki bodo izdani v letu 2020, so nam pojasnili na Fursu.

Kako vložiti vlogo



Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:

- elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:

- elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,

- osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu. Več na spletni strani Fursa.

Skoraj pet milijonov in pol državi namesto društvom

Lani so zavezanci različnim upravičencem - teh je bilo 5.394 - namenili več kot pet milijonov evrov donacij. Število zavezancev, ki se odločajo, da bodo del dohodnine namenilo za donacijo, se od uvedbe te možnosti leta 2007 vztrajno povečuje. Lani jih je bilo 467.980, kar pomeni, da dobra polovica zavezancev, ki plačujejo dohodnino, dela svoje dohodnine ne nameni nikomur.

Tako se njihov del dohodnine v celoti prelije v državni proračun. Tega denarja, ki ga društva in druge organizacije tako izgubijo, je skoraj za pet milijonov evrov in pol evrov.

Komu nameniti?

Seznam društev oziroma organizacij, ki jim lahko namenite donacijo, je dolg. Izbirate lahko med humanitarnimi organizacijami (na primer Karitas, Unicef, Zveza prijateljev mladine), organizacijami za človekove pravice (na primer Amnesty International Slovenije), del dohodnine lahko namenite številnim gasilskim društvom, gorskim reševalcem in drugim organizacijam in društvom ter celo političnim strankam. Ves seznam vseh upravičencev najdete tukaj.

Največ Rdečim noskom, veliko denarja tudi strankama SD in SDS

Največ denarja so zavezanci - bilo jih je 17.484 - leta 2018 namenili organizaciji Rdeči noski, ki s klovni razveseljuje bolnike v bolnišnicah. Prejela je slabih 225 tisoč evrov. Veliko denarja ljudje namenijo tudi političnim strankam, največ denarja so namenili Socialnim demokratom, in sicer slabih 14 tisoč evrov, sledi stranka SDS, ki so ji zavezanci namenili okoli 13.500 evrov. Daleč za to na tretjem mestu je stranka SMC, ki je leta 2018 prejela okoli 5.700 evrov.

Spodaj objavljamo prvih deset organizacij, ki so od donacij dela dohodnine prejela največ sredstev

ORGANIZACIJA VIŠINA LETNE DONACIJE (v EUR) RDEČI NOSKI 224.414,91 SLOVENSKA KARITAS 137.320,20 SKLAD 05 - USTANOVA ZA DRUŽBENE NALOŽBE 125.565,45 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE 78.860,89 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE 72.265,06 UNICEF 50.210,16 SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC 44.767,84 SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE 41.233,49 EUROPA DONNA - ZDRUŽENJE ZA BOJ PROTI RAKU DOJK 35.996,46 ZAVOD MAČJA HIŠA, ZAVOD ZA OSKRBO MAČK IN OSVEŠČANJE 31.055,75