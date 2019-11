Postanite Božiček za en dan

Namesto da z dragimi in pogosto nepotrebnimi darili obdarujete svoje družinske člane in prijatelje, lahko letošnji december polepšate tistim, ki to res potrebujejo. Poiskali smo nekaj možnosti, kako lahko v predprazničnem času osrečite pomoči potrebne.

Foto: Božiček za en dan

Dobrodelna praznična akcija Božiček za en dan se je rodila leta 2012, ko so Slovenci obdarili 250 otrok, v lanskem letu pa so veseli december polepšali že več kot 12 tisoč otrokom in starostnikom. V vseh teh letih so dobrodelneži in prostovoljci nasmeh na obraz narisali več kot 54 tisoč otrokom in starostnikom.

Na spletni strani Božiček za en dan lahko na seznamu izberete otroka ali starostnika, ki ga želite obdariti, napolnite in okrasite škatlo, nato pa jo odnesete na zbirno mesto. Ne obdarujete nekega povsem anonimnega otroka oziroma starostnika, ampak poznate njegovo ime, starost in regijo, od koder prihaja.

Prostovoljci bodo nato poskrbeli, da bodo darila, ki bodo do vključno 3. decembra oddana na več kot 60 zbirnih mestih po Sloveniji, prišla na pravi naslov. Na spletni strani najdete tudi pojasnila, kaj vse spada v škatlo in česa raje ne podarjajte.

Foto: Getty Images

Projekt Trije zimski botri so tri prijateljice začele v želji, da bi s pomočjo prijateljev v prazničnih dneh obdarile nekaj pomoči potrebnih otrok. Prvo leto so osrečile 500 otrok, lani pa že več kot dva tisoč.

V sodelovanju z enotami Zveze prijateljev mladine Slovenije in drugimi humanitarnimi in dobrodelnimi društvi ter organizacijami pridobijo pisemca otrok iz socialno nespodbudnih okolij. V njih so napisane njihove skrite želje. Pisma objavijo na spletni strani, obdarovalci pa si izberete svojega otroka. Darilo do navedenega roka pripravite, zavijete in dostavite na eno izmed zbirnih mest oziroma ga pošljete po pošti.

Foto: Getty Images

#projektVida je dobrodelna akcija društva za promocijo humanitarne dejavnosti Humanitarček. V zadnjih mesecih lahko na spletu zasledimo srce parajoče zgodbe, ki nas opozarjajo na težke razmere, v katere so ujeti nekateri starejši.

V okviru projekta zdaj nekateri starostniki izdelujejo izdelke, ki jih lahko kupite za deset evrov in s tem starostnikom pomagate do treh toplih obrokov.

Natančna navodila, kako lahko pomagate, najdete na njihovi spletni strani. Društvo Humanitarček ima trenutno odprtih kar nekaj kampanj, od daril za otroke do pomoči družinam in brezdomcem.

Foto: STA

V sklopu božične akcije Anina zvezdica v decembru zbira hrano z daljšim rokom uporabe, kot so testenine, ribji in mesni namazi, vložena zelenjava in sadje, moka, žitarice, sladkarije ter kava in čaj.

Hrano bodo nato podarili socialno šibkejšim ter pomoči potrebnim posameznikom in družinam. Vse informacije, vključno z zbirnimi mesti, kjer lahko oddate živila, najdete tudi na strani humanitarne organizacije na Facebooku.

Na Rdečem križu Slovenije želijo z akcijo Lepo je deliti pomagati vsem tistim, ki so v svojih stiskah najbolj ranljivi. Poleg zagotavljanja osnovnih živil s pomočjo prehranskih paketov bodo poskušali čim več družinam in posameznikom pomagati reševati tudi druge stiske. Akcijo Rdečega križa Lepo je deliti lahko podprete s poslanim SMS-sporočilom na število 1919 z besedo SKUPAJ in prispevate en evro ali SKUPAJ5 in prispevate 5 evrov.

Sredstva, hrano in higienske pripomočke za pomoči potrebne zbirajo tudi pri Karitasu. Kot je zapisano na njihovi spletni strani, so v letu 2017 s hrano in higienskimi pripomočki pomagali več kot 40 tisoč gospodinjstvom po vsej Sloveniji. S pomočjo darov so prek prostovoljcev razdelili 3.497 ton hrane in pomagali skoraj 13 tisoč osebam pri plačilu najnujnejših položnic.