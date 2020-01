Zagorela hlev in hiša: na delu 125 gasilcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V okolici Tržiča je nastal požar na gospodarskem poslopju in stanovanjski hiši. Gasilcem ga je uspelo omejiti, ena oseba pa je potrebovala zdravniško pomoč zaradi vdihovanja dima.

Zagorela sta gospodarsko poslopje in hiša, gasilcem je po približno dveh urah gašenja uspelo omejiti požar, na obeh objektih pa še vedno gasijo posamezna žarišča in prekopavajo pregoreli material. To bo po podatkih policije trajalo še dalj časa. Še vedno je zaradi požara zaprta cesta.

Iz gospodarskega objekta so uspešno rešili živino, enemu stanovalcu pa so zaradi vdihovanja dima pomagali zdravniki.

V požaru sodeluje 125 gasilcev iz gasilskih zvez Tržič, Naklo in Radovljica ter poklicni gasilci GARS Kranj.

Občinska civilna zaščita bo trem stanovalcem zagotovila nastanitev.