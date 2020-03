Velik aplavz za vse, ki se te dni borijo proti koronavirusu

Slovenske radijske postaje bodo naredile nekaj, česar niso še nikoli do zdaj. Stopile bodo skupaj in združile moči ter se poklonile vsem tistim, ki v teh težkih dneh nesebično skrbijo za vse nas.

Več kot 30 radijskih postaj bo jutri ob 10:00 v eter zaploskalo vsem, ki ta trenutek nesebično skrbijo za naše zdravje, zdravje najbolj ogroženih, naše osnovne potrebe, ažurno informiranje in naše varno okolje. To so zdravniki, celotno medicinsko osebje in farmacevti, trgovci, policisti, gasilci, vozniki, novinarji, poštarji, taksisti, negovalci v domovih za starejše, varnostniki, vojaki, čistilci, komunalni delavci in še mnogi drugi.

Moč radia v izrednih razmerah bodo radijci pokazali skupaj s svojimi številnimi poslušalci in v akciji #zaploskajmoskupaj izrazili neizmerno hvaležnost. Pridruži se lahko prav vsaka radijska postaja ter povabi poslušalce, da se ovacijam pridružijo doma, na oknu, balkonu ali kjerkoli lahko.