Eden glavnih epidemiologov odgovarja, ali bo novi koronavirus kdaj povsem poniknil

Eden največjih strokovnjakov in namestnik direktorja pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) Bruce Aylward je v intervjuju za priznano revijo Time odgovarjal na najbolj pereča vprašanja v zvezi s koronavirusom. Kaj moramo storiti, da bomo ustavili pandemijo in ali bomo novi koronavirus kdaj popolnoma ustavili?

Kako omejitev gibanja na javnih prostorih spoštujejo po Sloveniji?

Namestnik generalnega direktorja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Bruce Aylward ima skoraj 30-letne izkušnje z bojem proti različnim boleznim, kot je na primer ebola, zdaj pa je njegova primarna naloga ustaviti širjenje najnovejšega koronavirusa, ki povzroča bolezen covid-19.

Kot je dejal v intervjuju za Time, lahko na primeru Kitajske, kjer so prve primere okužbe potrdili na začetku januarja, vidimo, da so potrebni torej trije meseci za umirjanje situacije.

”Evropa, Severna Amerika in Bližnji vzhod so še vedno v fazi, kjer število okuženih narašča. Pred njimi je še kar nekaj izzivov. Afrika in pa nekateri deli Indije pa so šele na začetku,” meni Aylward.

Kaj se bo zgodilo, ko se bo znova začelo obdobje gripe?

Foto: Reuters Po njegovih besedah bo novi koronavirus tudi čez pol leta še vedno prisoten v določenih delih sveta, glavni izziv pa bo čas, ko se bo znova začelo obdobje gripe. ”Eno glavnih vprašanj je, ali se bo takrat val ponovil,” razmišlja Aylward.

Osebno ne verjame, da bo virus, ki je do zdaj okužil več kot 420 tisoč ljudi, kdaj povsem izginil.

”Pričakujemo, da bo epidemija koronavirusa ”obkrožila” cel svet, razen v primeru, da se na na južni polobli zgodi kaj nepričakovanega. Mnogi ocenjujejo, da je zelo mala verjetnost, da bi virus popolnoma izginil, saj se enostavno prehitro širi med populacijo. Mislim, da se bo virus v prihodnosti pojavljal v valovih oziroma bo virus ostajal med nami z nizkim številom okuženih,” dodaja Aylward.

"Končalo se bo še z eno zmago človeštva nad še enim virusom"

Države, ki bodo sprejele pravilne ukrepe, se bodo lahko v normalne tirnice življenja, po mnenju enega glavni oseb pri WHO, vrnile v dveh do treh mesecih.

Kot je še dejal v preteklih intervjujih, mora biti prioriteta držav čim bolj množično testiranje. ”Ne testirati kar vsevprek, ampak testirajte sumljive. Potem je pomembna učinkovita izolacija okuženih,” izpostavlja in dodaja: ”Končalo se bo še z eno zmago človeštva nad še enim virusom, o tem ni dvoma. Vprašanje je samo, kakšne in kako velike ukrepe bomo morali sprejeti za čim manjšo škodo.”