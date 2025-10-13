Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

13. 10. 2025,
11.39

Svetovna zdravstvena organizacija WHO antibiotiki smrtne žrtve bakterije

"Globoko skrb vzbujajoče ugotovitve": med nami krožijo okužbe, odporne proti antibiotikom

Virus, bakterije | Odporne bakterije naj bi po navedbah poročila WHO letno neposredno povzročile več kot milijon smrtnih žrtev. | Foto Pixabay

Odporne bakterije naj bi po navedbah poročila WHO letno neposredno povzročile več kot milijon smrtnih žrtev.

Foto: Pixabay

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) svari pred bakterijskimi okužbami, ki so imune proti zdravljenju z antibiotiki. Danes objavljeno poročilo WHO kaže, da je vsaka šesta bakterijska okužba leta 2023 kazala odpornost proti antibiotikom, kar predstavlja grožnjo za ustaljeno zdravljenje tudi najpreprostejših okužb.

"Te ugotovitve so globoko skrb vzbujajoče," je ob predstavitvi poročila dejal vodja oddelka za antimikrobsko odpornost pri WHO Yvan Hutin in dodal, da je "odpornost proti antibiotikom v porastu, medtem pa nam zmanjkuje možnosti za zdravljenje, zaradi česar so lahko ogrožena življenja".

Bakterije sicer nasploh razvijajo odpornost proti zdravljenju z zdravili, k čemur je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodatno prispevala množična uporaba antibiotikov v zdravstvu, veterini in prehrambni industriji.

Odporne bakterije letno povzročijo več kot milijon smrtnih žrtev 

Odporne bakterije naj bi po navedbah poročila WHO letno neposredno povzročile več kot milijon smrtnih žrtev. WHO je v procesu testiranja sicer opravil preizkuse 22 različnih antibiotikov za zdravljenje sečil, prebavil, krvnega obtoka in gonoreje.

V okviru priprave poročila so pod drobnogled vzeli osem razširjenih bakterij, vključno z bakterijama E. coli in K. pneumoniae, ki lahko privedeta do hujših okužb krvi, kar se pogosto konča s sepso, odpovedjo organov in smrtjo.

WHO opozarja, da je 40 odstotkov okužb z bakterijo E. coli in 55 odstotkov okužb z bakterijo K. pneumoniae zdaj odpornih prot antibiotiku cefalosporin tretje generacije, ki je običajno prva izbira za zdravljenje teh okužb.

Odpornost bakterij proti antibiotikom se je povečala za 40 odstotkov 

V petletnem obdobju pred letom 2023, ko so opravili testiranja, se je odpornost bakterij proti antibiotikom povečala za 40 odstotkov. "Odpornost bakterij proti antibiotikom prehiteva zmožnosti sodobne medicine in ogroža javno zdravje," se je v sporočilu odzval predsednik WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

AFP navaja, da ugotovitve poročila WHO kažejo, da je bila odpornost bakterij višja v predelih sveta s šibkejšimi zdravstvenimi sistemi. Največjo odpornost bakterij so zaznali v jugovzhodni Aziji in vzhodnem Sredozemlju.

Svetovna zdravstvena organizacija WHO antibiotiki smrtne žrtve bakterije
