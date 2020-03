Minister Počivalšek: Zasebno življenje se mi je s koronavirusom obrnilo na glavo #video

"Delamo vse, da zagotovimo dovolj zaščitnih sredstev, seveda pa ne moremo privoliti v izsiljevanja, grožnje in zahteve po predplačilih v takšnih in drugačnih zneskih. Naj pri tem pohvalim še prizadevanja pomembnih Slovencev po svetu, ki po svojih najboljših močeh pomagajo državi, večkrat tudi z donacijami," nam je v intervjuju nekaj ur pred včerajšnjo maratonsko sejo vlade, na kateri so potrjevali paket pomoči gospodarstvu zaradi posledic epidemije, povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Gospod minister, tudi vi ste med Slovenci, ki so bili testirani na novi koronavirus. Test je bil negativen. Slovenija za zdaj ostaja brez okuženih politikov, visokih funkcionarjev in državnikov. Marsikje ni več tako. Tudi to kaže, da pri nas očitno dosledno upoštevamo priporočila. Kako se je za vas osebno spremenilo življenje po 12. marcu, ko smo v Sloveniji razglasili epidemijo?

Jaz sem se do zdaj testiral že dvakrat. Prvič v sredo, dan pred zaslišanjem, ki sem ga imel kot kandidat za ministra, drugič pa ta ponedeljek, ko sem se šel testirat skupaj s svojimi najbližjimi sodelavci na ministrstvu. Dvajset nas je takih, ki smo bolj izpostavljeni pri delu z ljudmi na terenu. Moram reči, da je pritisk zaradi morebitne okužbe dodatna težava, ki jo eni lažje, drugi pa težje prenašajo. Zase moram reči, da sem od vsega začetka, ne glede na koronavirus, pod stresom. Najprej zaradi oblikovanja nove vlade, potem še zaradi virusa. K sreči že prej nisem potreboval veliko spanja, tako da to za zdaj razmeroma dobro prenašam. Domov prihajam med enajsto zvečer in eno uro zjutraj, okoli sedmih grem že nazaj v Ljubljano. Med vožnjo še najlažje načrtujem delovni dan na ministrstvu.

"Sam sem se do zdaj testiral že dvakrat. Prvič v sredo, dan pred zaslišanjem, ki sem ga imel kot kandidat za ministra, drugič pa ta ponedeljek, ko smo se šli testirat skupaj z najbližjimi sodelavci na ministrstvu," pravi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Foto: Bojan Puhek

Imam pa še težavo v zasebnem življenju, saj se mi je to s koronavirusom obrnilo na glavo. Z družino namreč živimo na dveh lokacijah. Vsaj dvakrat na teden sem prespal pri ženi in hčeri na Hrvaškem, v Zaboku, 42 kilometrov od Podčetrtka, konce tedna pa smo preživljali v Olimju. To je zdaj zaradi epidemije nemogoče. Z družino se zato že nekaj časa sporazumevamo samo prek digitalnih kanalov in si tudi zato želim, da se zadeve čim prej umirijo.

Konec decembra je Kitajska Svetovno zdravstveno organizacijo obvestila o epidemiji koronavirusa. Proti koncu januarja je bil ta uradno razglašen za globalno grožnjo. Pri nas je kritični datum, kot že rečeno, 12. marec. Kje na tej časovni premici je prvi odziv vašega ministrstva?

Štiriindvajsetega februarja smo prvič sklicali skupino gospodarstvenikov, pozneje pa še Strokovni svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje. Že takrat smo zaznali vplive na turizem in gospodarstvo ter pripravili prve ukrepe, za katere smo takrat mislili, da bodo dovolj. Ko se je zgodila razglasitev epidemije, pa so se zadeve seveda postavile na glavo.

Minister Počivalšek: To je veliko dejanje, primerljivo z dogodki ob osamosvojitvi.

Februarja si še nismo predstavljali, da se bo koronavirus tako hitro in močno preselil tudi v Slovenijo in vplival na naša življenja. S tem smo bili primorani narediti vse, da preprečimo širjenje virusa. Predvsem pa pogledati naprej, na kakšen način bomo pomagali gospodarstvu.

Mega protikorona zakonski paket je na poti pred poslance. Zadnje dni pa se je v javnosti ustvaril vtis, kot da je garaško delo s pripravo tega obsežnega paketa strokovna skupina pod vodstvom nekdanjega ministra Mateja Lahovnika opravila brez vas.

No, to nikakor ni res, mi smo se na vladi dogovorili, da za pripravo ukrepov na gospodarskem področju angažiramo tudi zunanje sodelavce. Ves čas sem tudi v stiku z vodjo skupine, Matejem Lahovnikom. Ključna zgodba se je zgodila prejšnjo nedeljo, ko smo imeli skoraj dvourno telekonferenco, na kateri smo najprej določili izhodišča, ki jih želimo s tem paketom doseči. Torej, da se ohranijo delovna mesta, da zagotovimo likvidnost podjetij in da naslovimo vprašanje samozaposlenih.

Ko smo to predstavili širši javnosti, so tudi s terena prišli predlogi, tako da v vsakem primeru, mi kot gospodarsko ministrstvo in jaz kot minister, s to skupino ves čas sodelujemo. Treba pa je povedati, da se je zgodba začela na vladi. Verjamem, da bomo imeli še veliko dela, da se uskladimo o posameznih ukrepih, da bo paket deloval kot celota.

Imeli bomo še veliko dela, da se uskladimo o posameznih ukrepih, da bo paket deloval kot celota, poudarja Počivalšek. Foto: Bojan Puhek

Lahovnikovo strokovno skupino sestavljajo ljudje s precej različnimi političnimi in strokovnimi prepričanji, ki so v nekaj dneh, brez plačila, dosegli enotnost o enem od najbolj obsežnih zakonskih paketov v zgodovini države, s finančnimi posledicami vsaj dve milijardi evrov.

To je veliko dejanje, ki je primerljivo z dogodki ob osamosvojitvi. Takrat smo, podobno kot zdaj, seveda pa iz drugačnih razlogov, prišli do položaja, ko so bile ulice prazne in je Slovenija za nekaj dni tudi gospodarsko obstala. Leta 1991 smo težave rešili s tem, da smo strnili vse potenciale, ki jih država ima. In verjamem, da smo zdaj na dobri poti, da to v primeru koronavirusa ponovimo.

Moram povedati, da z veseljem sodelujem s to skupino: z nekdanjimi ministri in s pomembnimi predstavniki gospodarstva. Ves čas sem se vključeval v komunikacijo z njimi. Kajti ta dokument je živ. Nastaja, se sproti dopolnjuje in je osnova za zakon, ki bo v praksi deloval. Temelj za to pa je sodelovanje različno mislečih strokovnjakov. Moram povedati, da tukaj ni nobene politike. To je velika moč in dodana vrednost takšnega načina dela, vlade na eni strani in strokovne skupine na drugi.

Eno od najbolj vročih vprašanj, povezanih s tem megapaketom, pa je, ali bodo do državne pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki so tik pred predstavitvijo ukrepov v paniki že zaprli svoja podjetja.

Preden odgovorim na to vprašanje, naj še enkrat povem, da so vsi deli slovenskega gospodarstva pomembni. Naša glavna naloga je, da ohranimo vsa podjetja in delovna mesta. Ne sme se nam ponoviti napaka iz obdobja finančne krize, ko smo zaradi nekaterih varčevalnih ukrepov marsikatero podjetje pripeljali do propada. Zdaj je naš cilj, da naredimo vse, da gospodarstvo po tem, ko bo krize konec, spet zadiha s polnimi pljuči.

"Ne sme se nam ponoviti napaka iz obdobja finančne krize, ko smo zaradi nekaterih varčevalnih ukrepov marsikatero podjetje pripeljali do propada," opozarja Počivalšek. Foto: Bojan Puhek

Seveda so pri tem pomembni tudi espeji. Čez 100 tisoč jih je, od tega skoraj 30 tisoč z enim zaposlenim. Ves čas smo jih imeli v mislih in smo zato pripravili ukrep, ki jim za tri mesece odpisuje prispevke in jim omogoča, da prvi mesec dobijo 350, drugi in tretji mesec pa dvakrat po 700 evrov temeljnega dohodka. Seveda pa vse to mora prestati usklajevanje na vladi in v parlamentu. Sicer pa noben zakon ne reši vseh težav.

Verjetno bodo espeji do datuma zaprtja upravičeni do te pomoči, ob ponovni ustanovitvi pa ne. Mi bomo to še enkrat analizirali in videli, kaj lahko naredimo, v vsakem primeru pa bo to predmet odločitve vlade.

Še en ukrep, ki povzroča zmedo: za vse, ki so kljub krizi obdržali zaposlitev, država krije pokojninske prispevke. Tako tisti del, ki ga plače delavec, kot del, ki ga plača podjetje. Se bo tisti del, ki ga delavcu plača država, torej pretopil v višjo neto plačo?

Osnovna ideja je, da se povsod, kjer lahko organizirajo proizvodnjo tako, da sta varnost in zdravje ljudi zagotovljena, ta proizvodnja tudi nadaljuje. Po drugi strani pa si želimo, da se tiste, ki delajo in so dnevno izpostavljeni, motivira za ta trud. Ne želimo namreč, da bi bilo bolj stimulativno biti doma. Zato iščemo rešitev, da bi bili delavci bolje plačani. Ne želimo pa si, da bi podjetja to zlorabila in se olajšave ne bi pretopile v dodatno nagrado za tiste, ki resnično delajo.

"Osnovna ideja je, da se povsod, kjer lahko organizirajo proizvodnjo tako, da sta varnost in zdravje ljudi zagotovljena, ta tudi nadaljuje," pojasnjuje Počivalšek. Foto: Bojan Puhek

Vladni urad za makroekonomske analize in razvoj je v ponedeljek napovedal hudo recesijo. Od šest- do osemodstotno krčenje slovenskega gospodarstva. Napovedani upad bi nas vrnil skoraj celo desetletje nazaj. Dan pozneje ste predstavili krizne ukrepe. Lahko z njimi vendarle preprečimo tako dramatičen upad gospodarske aktivnosti?

Verjamem, da smo dobro naslovili težave v gospodarstvu. Pregledali smo ukrepe v drugih državah. Smo izvozno usmerjeno gospodarstvo, ki kar 85 odstotkov vsega, kar naredi, proda v tujino. Zato moramo s temi ukrepi omogočiti podjetjem, da se proizvodnja nadaljuje povsod, kjer jo je mogoče skleniti tudi s prodajo končnih proizvodov. In če nam to uspe, verjamem, da se bo Slovenija hitro obnovila.

Seveda pa smo vpeti v svetovne smernice. Naš največji partner je Nemčija, s katero imamo za 13,5 milijarde evrov blagovne menjave, zato je jasno tudi, da bo naša obnova vezana na naše največje trgovinske partnerje.

V zadnjih dneh ste deležni številnih kritik zaradi težav pri dobavah zaščitne opreme za zdravstvo. Dejstvo je, da ste bili na tej funkciji že v prejšnji vladi. Zakaj so bila torej po vašem skladišča državnih rezerv ob menjavi oblasti prazna?

Skladišča državnih rezerv seveda niso bila prazna. Bila so in so še polna blaga na treh področjih: hrane, kjer imamo za 90 dni zalog, energetike in drugih zadev. Mi smo s sklepom vlade pred koncem prejšnjega mandata vsa zaščitna sredstva, ki smo jih imeli, prenesli na zdravstvene ustanove. In šele z nastopom Janševe vlade je gospodarsko ministrstvo postalo zadolženo za nabavo novih zaščitnih sredstev.

"Ne želim saditi rožic, ampak za naslednjih sedem dni imamo vseh zaščitnih sredstev dovolj," zagotavlja Počivalšek. Foto: Bojan Puhek

Čez noč smo morali zadostiti vsem potrebam po zaščitnih sredstvih v slovenskem zdravstvu. In ne samo za zdravstvo, nujno bi bilo zagotoviti zaščitna sredstva tudi za gospodarstvo in vse druge dejavnosti. V zadnjih dneh z groznimi napori, da ta sredstva zagotovimo. Dejstvo je, da se zadeve spreminjajo čez noč in da vse države najprej poskrbijo zase. Dodatna težava je, da je večina blaga proizvedenega prav v Aziji: na Kitajskem, v Indiji in Vietnamu.

Več kot 20 naših ljudi se ukvarja s tem. V tem trenutku je zalog za potrebe zdravstva dovolj. Ne želim saditi rožic, ampak za naslednjih sedem dni imamo vseh zaščitnih sredstev dovolj. Trudimo pa se za pospešeno dobavo večjih količin, ki bodo poleg zdravstva na voljo tudi gospodarstvu. Prizadevamo si tudi za vzpostavitev domače proizvodnje zaščitne opreme. Pri tem bi opozoril predvsem na Prevent Delozo, ki bo čez nekaj dni začel proizvajati skoraj 10 tisoč mask na dan.

Na trgu pa je tudi malo morje vojnih dobičkarjev ...

Delamo vse, da zagotovimo dovolj zaščitnih sredstev, seveda pa ne moremo privoliti v izsiljevanja, grožnje in zahteve po predplačilih v takšnih in drugačnih zneskih. In verjemite, teh ni malo. Absolutno pa ne bom dovolil, da bi se na račun slovenskih davkoplačevalcev okoriščali tako imenovani vojni dobičkarji, ki vidijo v tem zgolj priložnost za dober zaslužek.

"Z vsakim, ki ima resno ponudbo in dokaže, da lahko zagotovi certificirano zaščitno opremo, podpišemo pogodbo. Vendar ne plačujemo vnaprej. Vsem tistim, ki zaščitno opremo pripeljejo v Slovenijo, plačamo po prevzemu," poudarja Počivalšek. Foto: Bojan Puhek

Z vsakim, ki ima resno ponudbo in dokaže, da lahko zagotovi certificirano zaščitno opremo, podpišemo pogodbo. Vendar ne plačujemo vnaprej. Vsem tistim, ki zaščitno opremo pripeljejo v Slovenijo, plačamo po prevzemu. Tako moram zanikati te dezinformacije, da so se maske plačevale in nato izginjale. Ne gre pa samo za maske. Gre tudi za zaščitne obleke, očala, vizirje, razkužila in respiratorje, s katerimi bomo zdravili težje primere, ki jih za zdaj, hvala bogu, še nimamo veliko. Naj pri tem pohvalim še prizadevanja pomembnih Slovencev po svetu, ki po svojih najboljših močeh pomagajo državi, večkrat tudi z donacijami.