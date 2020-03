"Na lastni koži sem želel izkusiti, kako težko je preživeti!" #intervju

Kaj je bil pred oddajo najtežji izziv, ki ste ga opravili v naravi?

Menim, da sem si zadal že veliko zahtevnih izzivov. Od dolgega potovanja po dobršnem delu Evrope in Azije s precej starim avtomobilom, vzpona po slovenskih planinah, gruzijskih gorah, z malček poškodovano stegensko mišico ... Fizično in psihično najzahtevnejši izziv pa je bil nekajdnevni pohod po džungli v Kambodži. Kombinacija visokih temperatur, visoke vlažnosti in slabe fizične pripravljenosti je bila zares zahtevna. Poleg tega sem se takrat prvič spopadel s prečkanjem rek in z dehidracijo. Vsem izzivom pa je skupno nekaj - nikoli zares ne vem, v kaj se spuščam.

Zakaj ste se želeli preizkusiti v izzivu Preživetje v divjini?

Že dolgo spremljam razne oddaje o preživetju, že nekaj časa sem si želel opraviti tečaj preživetja v divjini. Seveda pa so to samo "kavč" izkušnje in želje. V izzivu Preživetje v divjini sem se želel preizkusiti, ker sem želel na lastni koži izkusiti, kako težko je preživeti. Želel sem ugotoviti, kako se v takšni situaciji obnašam in se iz tega tudi nekaj naučiti. No, pa tudi izzive imam zelo rad. In kaj je večji izziv kot preživetje?

Je bil izziv zahtevnejši ali lažji kot ste pričakovali?

Nikoli se še nisem znašel v situaciji, ko bi se moral na ta način boriti za preživetje. Zato glede samega izziva nisem imel posebnih pričakovanj. No, pričakoval sem, da ne bo lahko. V glavnem pa sem želel samo uživati v izkušnji, dati vse od sebe in absorbirati nasvete, ki jih je dal Brane. Moram pa priznati, da je bil izziv bolj fizično zahteven kot psihično.

Nam lahko zaupate, kaj je bil najtežji del vaše preizkušnje?

Zima je običajno čas, ko mi fizična pripravljenost malo pade. Poleg tega sem delal stvari, ki jih v vsakdanjem življenju ne. V svojih življenjskih vlogah običajno ne gradim bivakov in ne poskušam narediti ognja iz "ničesar". Tudi gozdarske dejavnosti ne spadajo med moja vsakdanja opravila. Najtežji del preizkušnje je bila zagotovo fizična obremenitev.

Kako pa, ko se sredi divjine spusti tema?

Na srečo se s preživljanjem noči nisem soočal sam. S tem sva se spopadla skupaj z Lidijo. Čakanje mi sicer ne dela težav, a vseeno je precej lažje v dvoje. To sicer prinese določeno mero prilagajanja, a sva se dobro ujela.

Kakšen izziv je Brane T. Červek pripravil za tokratna tekmovalca in kako uspešno sta ga opravila, preveritev v torek ob 21. uri na Planetu.

